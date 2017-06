Uutinen

Etelä-Saimaa: Mämmimies Mieto käy lauantaina karjalaisen kaurakiisselin kimppuun, montako annosta perinneherkkua hiihtäjälegenda aikoo kumota? Hiihtäjäsuuruus Juha Mieto isännöi lauantaina neljättä kertaa Rautjärvellä järjestettävää Miettilä Kollausta. Suurena mämmin ystävänä tunnettu Mieto osallistuu juontotehtävien ohella leikkimieliseen SM-taistoon, jossa tavoitteena on syödä mahdollisimman monta annosta paikallisherkku kaurakiisseliä. Juha Mieto, juontokeikan ohella olet lupautunut Miettilän Kollauksessa kaurakiisselin syönnin SM-kilpailuun. Sinut tunnetaan suurena mämmin ystävänä, mutta oletko koskaan syönyt karjalaista kaurakiisseliä? — Kaurakiisseliä? Onko se eri asia kuin puuro? Jos on, niin en ole syönyt, mutta mun päänmenoksi nyt voi laittaa melkein mitä tahansa. Kisassa pysyminen edellyttää vähintään kolmen kaurakiisseliannoksen kumoamista. Minkä tavoitteen olet asettanut itsellesi? — Siellä on varmahan mukana sellaisia, jotka ovat kisailleet kaurakiisselin syönnissä ennenkin. Kisassa ollahan tiukasti, mutta sen tierän kokemuksesta, jotta pieni mieskin saattaa syörä hirveän määrän. Joko mämmisesonki on ohi vai vieläkö pakastimesta löytyy muutama ropponen? — Se on nyt ohi. Mullahan meni reilusti yli 40 laatikkoa pääsiäisen seutuna ja neljä jemmasin juhannukseksi. Oli kuule hyvää, ihan kuin mämmi olisi muhinut vaan paremmaksi pakastimessa! Minkälaisella ruokavaliolla tästä eteenpäin jatketaan? — Kesällä rillatahan pihiviä ja makkaraa. Ja onhan mulla omassa kasvimaassa kasviksiakin tulollaan: salaattia, porkkanaa, kurkkua ja perunaa. Minkälaisia kohtaamisia odotat lauantaina rautjärveläisten kanssa? — Mä luulen, että kun karjalaisista ihmisistä on kysymys, niin leppoisia ja puheliaita ihmisiä pääsee jututtamahan. Lue koko uutinen:

