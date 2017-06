Uutinen

Etelä-Saimaa: Lauri Rönköllä on Imatralla edessä ensimmäinen miesten Itä-Länsi Pesäpallo vei Lauri Rönkön kotoa maailmalle 16-vuotiaana. Kajaanilaispoika muutti tuolloin Sotkamoon urheilulukioon ja siirtyi Kajaanin Pallokerhosta Sotkamon Jymyyn. Nyt hän elää pesäpalloilijan elämää Imatralla, ja yksi uran hienoista hetkistä on edessä sunnuntaina. Rönkkö edustaa itää perinteisessä Itä-Länsi -ottelussa. — Muissa lajeissa ei ole samanlaista hienoa perinnettä. Rönkkö ei ole ensimmäistä kertaa arvo-ottelijana. Hänellä on takanaan yksi Itä-Länsi B-pojissa ja peräti kolme A-pojissa. — Mutta nyt on ensimmäinen miesten Itä-Länsi. Luvassa jännä matsi Jokerilyöjänä pelaava Rönkkö viihtyisi hyvin myös ulkokentällä. — Valmentaja tekee päätökset, ja me olemme tarkoin roolitettuja joka heppu. Rönkkö uskaltaa luvata, että katsojille on luvassa jännittävä ja tasokas matsi. — Tämä on tärkeä peli, vaikka pisteistä ei taistellakaan. Pesäpalloviikonloppu tarjoaa Imatralla myös muuta menoa ja meininkiä. Rönkkö ei ole varma, osallistuuko vaikkapa Go 90´s –festivaaleille. — Muualla asuvia kavereita tulee tuolloin Imatralle ja vietän aikaa heidän kanssaan. Pallo haltuun jo taaperona Rönkön vanhemmat ovat kertoneet, että poika oli vain parivuotias taapero, kun halusi jo heittää ja lyödä palloa. — Viisivuotiaana menin suoraan joukkueen treeneihin. En käynyt mitään pesiskoulua. Lapsena hän pelasi myös tennistä ja salibandyä. Muut lajit jäivät siinä vaiheessa, kun hän siirtyi urheilulukioon. — Lajivalinta oli oikeastaan helppo, pesäpallo oli se ykkönen. Imatralle vuonna 2015 Sotkamon Jymyssä Rönkkö pelasi etupäässä A-pojissa ja ykköspesisporukassa. Hän pääsi pelaamaan kainuulaisen mahtiseuran mukana Superpesistä kuudessa ottelussa. Imatralle Rönkkö siirtyi vuonna 2015. — Muutos toi uuden näkökulman pesikseen. Nousu ykkösestä Superpesikseen on yksi kohokohta. Rönkön haaveena on, että hän saa nostaa joskus Suomen mestaruuspokaalia. Omakin kroppa hoituu Urheiluhierojaksi kouluttautunut nuori mies ei ole vielä niihin hommiin ehtinyt. Koulutuksesta sinällään on ollut urheilijalle paljon hyötyä. — Tiedän miten kroppa toimii. Jos itselläni on jotakin häikkää, osaan hoitaa sitä. Vapaa-ajallaankin Rönkkö tykkää liikkua. Pelurin saattaa tavata muun muassa Ukonlinnan Frisbeegolf-radalta. Urheilija tunnustautuu myös innokkaaksi penkkiurheilijaksi, joka viihtyy television ääressä eri lajeja seuraten. — Talvella kävin jonkin verran Ketterän peleissä. Pesäpallon Itä-Länsi –ottelut Imatralla pe—su 30.6.—2.7: pe A-pojat klo 18, la B-tytöt klo 10.30 ja naiset klo 14, su B-pojat klo 10.30 ja miehet klo 14. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/28/Lauri%20R%C3%B6nk%C3%B6ll%C3%A4%20on%20Imatralla%20edess%C3%A4%20ensimm%C3%A4inen%20miesten%20It%C3%A4-L%C3%A4nsi/2017122411207/4