Uutinen

Etelä-Saimaa: LUT sai lahjoituksia tutuilta tukijoilta Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on saanut kolme lahjoitusta loppusuoralla olevaan varainhankintakampanjaansa. Lappeenrantalainen yrittäjä Teemu Aho antoi 150 000 euron lahjoituksen, jo toisen kerran. Aho lahjoitti 150 000 euroa myös kampanjan alussa tammikuussa 2015. Teemu Aho on toiminut LUT:ssä lehtorina, professorina ja osaston johtajana ennen ryhtymistään täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Hän toimii edelleen yliopiston dosenttina sekä istuu Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran (VITAKO) hallituksessa. Aho on useasti tukenut yliopistoa merkittävillä summilla. Yliopiston tiedotteessa hän kertoo tuntevansa suurta sympatiaa yliopistoa kohtaan ja haluaa siksi tukea sen toimintaa. Flowroxin hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen antoi LUT:n varainhankintakampanjaan 100 000 euroa. Myös Flowroxilla ja Vartiaisen perheellä on pitkät perinteet yhteistyöstä LUT:n kanssa. Tämänkertainen lahjoitus kohdennetaan tekniikan koulutusalalle. Lisäksi Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö lahjoitti 60 000 euroa. Lahjoitus on tarkoitettu kohdennettavaksi kauppatieteelliselle koulutusalalle. Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö perustettiin 1970-luvun alussa. Säätiön tarkoituksena on edistää koulutusta ja tutkimusta yritysjohdon toimialueella, ensisijaisesti Suomessa mutta myös kansainvälisissä yhteyksissä. LUT:n Ratkaisijat-niminen varainhankintakampanja päättyy perjantaina 30.kesäkuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/28/LUT%20sai%20lahjoituksia%20tutuilta%20tukijoilta/2017122410568/4