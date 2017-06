Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Tainionkoskentiellä kaahataan kovaa — kaventaminen voisi parantaa turvallisuutta, konsultti miettii Mittaukset kertovat kaahaamisesta. 75 prosenttia kuljettajista ajaa ylinopeutta Imatran Tainonkoskentiellä Mansikkalan kohdalla. Suora baana houkuttelee painamaan kaasua, tulkitsee Imatran vt. kaupungininsinööri Päivi Pekkanen. — Suurin toukokuussa mitattu nopeus oli 110 km/h, Pekkanen kertoo. Mansikkalan koulukeskuksen valmistuttua 2020 koululaisliikenne tulee kasvamaan alueella merkittävästi. Sitä ennen koulureitit halutaan mahdollisimman turvallisiksi. Kaupunki on palkannut konsultin selvittämään vaaranpaikkoja ja tarvittavia toimenpiteitä. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään Tainionkoskentien kaventamista Mansikkalassa. Konsultin alustavan johtopäätöksen mukaan yhdelläkin kaistalla pärjättäisiin hyvin, jos liikennevalot korvattaisiin kiertoliittymällä. — Tainionkoskentien nykyiset kaistajärjestelyt on mitoitettu todella suurelle ajoneuvomäärälle. Jonoutumista on vain vähän, Pekkanen sanoo. Hän kysyy, tarvitaanko todella nykyisen kaltaista ”valtatietä”. Pekkasen mukaan ei tarvita. — Nämä ovat myös arvovalintoja, hän muistuttaa. Vt. kaupungininsinööri esittelee konsulttityötä uudelle kaupunkikehittämislautakunnalle elokuussa. Lautakunta saa eteensä pitkän listan ehdotuksia toimenpiteistä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Jatkosta, eli hankkeiden tärkeysjärjestyksestä, aikataulusta ja ylipäätään toteutuksesta päättävät poliitikot, Pekkanen korostaa. Lue koko uutinen:

