Uutinen

Etelä-Saimaa: Hansu elää ja voi hyvin — kesäteatterissa Riitta Havukainen on leskirouva Helvi Riitta Havukainen ei pääse toppahousuista. Ei, vaikka ollaan kesäteatterissa, eikä Hansua saati Pirreä näy lähimaillakaan. Viileät kelit pakottavat pukeutumaan lämpimästi. Tällä kertaa näyttelijä harjoittelee UIT:n Aikamoisia akanketaleita, joka tulee ensi-iltaan Lappeenrannan Linnoituksessa torstaina. Havukaisen rooli on entinen kansakoulunopettaja, leskirouva Helvi Hirvi. — Tykkään tehdä kaikenlaisia rooleja. Koomisia on kyllä siunaantunut aika paljon, Havukainen huomaa. Helsingin kaupunginteatterin näytäntökausi loppui toukokuussa. Sen jälkeen Havukainen vietti neljä viikkoa televisioelokuva Nuoruustangon kuvauksissa. Kesäteatterissa tahti on tiivis. — Olin Elina Stirkkisen kanssa mukana jo tämän näytelmän kantaesityksessä Äänekoskella viime kesänä, joten ihan alusta ei tarvinnut aloittaa. Hupailussa näyttelevät myös Seppo Maijala, Jussi Lampi ja Heidi Herala. Television Fakta homma -komediasarjasta tuttu Hansu-hahmo seuraa Havukaista edelleen, hyvinkin elinvoimaisena. Hansu ja Pirre (Eija Vilpas) esiintyvät heinäkuussa Savonlinnan lähellä sijaitsevassa Muhasaaren teatterissa. Syksyllä kaksikko nähdään Helsingin kaupunginteatterissa kansallishenkisessä näytelmässä Mieleni minun tekevi. Se kertoo Loimaan tikkakerhon taidemuseon perustamisjuhlasta. Siinä Havukaisella ja Vilppaalla on muitakin rooleja Hansun ja Pirren lisäksi. Kesäkortteeria Havukainen pitää Lappeenrannan Pikisaaressa. Vapaapäivinä hän reissaa kotiin Helsinkiin. Lappeenranta tuntuu helsinkiläisnäyttelijästä kotoisalta. — Koen vahvaa itäsuomalaisuutta, sillä vanhempieni kotipaikka on Viipuri, hän kertoo. Havukainen myös työskenteli näyttelijänä Imatralla vuosina 1981—1982. Ratsastaminen on hänelle niin rakas harrastus, että jos hänestä tehtäisiin elokuva, se alkaisi hevosen selästä. — Se olisi dokumenttielokuva. Ratsastaisin kauniilla hevosella. Laukkaisin metsätietä pitkin, ja sitten jalkautuisin ja alkaisin kertoa itsestäni. Lappeenrannan lähistöltä hän toivoo löytävänsä kivan ratsastustallin, jossa voi jatkaa harrastustaan heinäkuun ajan. Aikamoisia akanketaleita, ensi-ilta to 29.6. klo 19, Lappeenrannan kesäteatteri. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/28/Hansu%20el%C3%A4%C3%A4%20ja%20voi%20hyvin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kes%C3%A4teatterissa%20Riitta%20Havukainen%20on%20leskirouva%20Helvi/2017122406970/4