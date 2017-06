Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalassa lähes kymmenen päivän aurinkoputki – ensi viikon perjantaina jopa 24 astetta Etelä-Karjalassa on odotettavissa lähes kymmenen päivää kestävä aurinkoisen sään jakso. Ainoastaan tänä sunnuntaina on sadetta, ennustaa Ilmatieteen laitos. Lisäksi maanantaille ennustetaan pilvistä säätä. Sääennusten mukaan aurinko paistaa kaikkina muina päivinä. Lämpimintä on ensi viikon perjantaina, mukavat 24 astetta. Myös päivää aiemmin torstaina on lämmintä, 22 astetta. Lämpötila pysyttelee ensi sunnuntaita ja tiistaita lukuunottamatta koko viikon 20 asteen paremmalla puolella. Lue koko uutinen:

