Uutinen

Etelä-Saimaa: Einonkadun uuden kerrostalon yläkerroksista laajat näkymät Imatrankoskelle Imatralaisten Kirsi ja Keijo Laarin tulevan saunan ikkunasta näkyy Valtionhotelli. Laarit ovat keskiviikkona vasta ensimmäistä kertaa katsomassa Einonkadun uutta asuntoa, koska aiemmin ei ole päässyt. Seinät ovat vielä betonia ja ikkunoiden kohdalla aukot. — Kaikki pintamateriaalit, tapetit, lattiat, kaakelit, on valittu jo tammikuussa.Verhotkin olen jo valinnut, vaikka pääsemme muuttamaan tänne suunnitelmien mukaan vuoden lopulla. Olen jo todella tyytyväinen näkemääni, sanoo Kirsi Laari. Myös Keijo Laari kehuu, että rakentamisen jälki näyttää laadukkaalta. Laarit päättivät luopua omakotitalosta ja muuttaa uuteen kerrostaloon. — Syynä muuttoon on ikä. Täällä on helpompaa, kuin omakotitalossa. Meillä on vielä kesämökkikin eli töitä riittää. Uusi asunto on lähellä palveluita ja tästä taitaa päästä myös autohallin kautta suoraan S-marketiin, sanoo Keijo Laari. Kirsi Laari nostaa esille myös sen, että uudessa talossa ei tarvitse odotella putkiremontteja. Laarit pääsivät keskiviikkona tutustumaan Koskitorin laidalle nousevan kerrostalon asuntoonsa, koska talossa pidettiin harjanostajaiset. — Nyt on työnjuhla. Tämä on keskeinen ja haasteellinen rakennuspaikka Imatralla. Ja harvakseen tällaisia kohteita tulee, sanoo hallituksen puheenjohtaja Jukka Evälahti pääurakoitsija Evälahti-yhtiöstä. Asunto Oy Imatran Koskitorin talossa on 49 asuntoa, joista 13 on myyty. — Kysyntä on ollut kohtuullista ja kyselyjä ollut paljon. Näyttää siltä, että ihmiset tekevät jo rohkeampia ratkaisuja asuntoasioissa, kun talouden nousukausi on alkanut, sanoo Evälahti. Koko Einonkadun uuden liike- ja asuinkerrostalon valmistumisen takaraja on merkattu ensi maaliskuulle. Taloon muuttaa myös Etelä-Karjalan Osuuspankki ja Imatran työterveys. Lue koko uutinen:

