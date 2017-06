Uutinen

Etelä-Saimaa: Arkistosta: ELVI elää! — Ruokolahden kesäkissa vuosimallia 1992 viettää 10-vuotistaiteilijajuhlaansa Ruokolahden leijona oli kesän 1992 mediatapaus. Siitä julkaistiin uutisia kaikissa Suomen medioissa ja varmaan ulkomaillakin. Sittemmin Ruokolahden leijona tuotti runsaasti muisteluksia. Tämä juttu julkaistiin Etelä-Saimaassa 21.6.2002. ELVI elää! Uskokaa tai älkää: siellä se oli, Ruokolahden metsässä kesällä 1992. Sen tietää koko Ruokolahti.Kymmenen vuotta sitten 25. kesäkuuta imatralainen sanomalehti Ylä-Vuoksi uutisoi: Leimaaja pakeni leijonaa Ruokolahdella – Yli kilometri silmitöntä karkua. Otsikosta lähti liikkeelle Suomen suuri mediasirkus, joka viihdytti yhdellä leijonalla. Ruokolahden kunta nousi kerralla Kirkonmäeltä Leijona-luokkaan. Avainhenkilöt uskovat järkkymättä tapahtuneeseen yhä. – Havainto oli niin varma, etten epäillyt sitä hetkeäkään, vakuuttaa Ruokolahden leijonaan ensimmäisenä törmännyt metsäteknikko Martti Auvinen vielä kymmenen vuoden jälkeenkin. – Eikä se ollut mikään vilaus vipattavasta hännänpäästä. Minulla oli parikymmentä sekuntia aikaa tarkkailla, kun se kulki hirvien syömän kuivan metsäaukion läpi. Havainto on varma, sen suhteen minulla ei ole omantunnontuskia, Auvinen vakuuttaa. Uskomattomalta leijona leimikossa Auvisestakin tuntuu ja hän toteaakin, ettei olisi tarinaa itsekään toisen kertomana todeksi uskonut. – Tätä minä en ole tapauksesta aiemmin kertonut, mutta siitä lensi hyvin alhaalla yli pienkone. Ajattelin, että voi kun nyt pääsisi yläilmoihin, karkuun ja katsomaan, Auvinen muistaa ajatelleensa pinkoessaan leijonaa metsässä pakoon. Auvisen seuraavana päivänä tekemä kissapetoilmoitus räjäytti Ruokolahdessa potin, jonka hedelmiä korjataan vieläkin. Pieneen kuntaan ahtautuivat viikoksi koko maailman pusikkoihin epäilevästi mulkoilevat silmät. Vahvasti leijonan uskovat olleen ja kulkeneen myös silloinen kunnansihteeri Vesa Jäppinen, Virmutjoen Kauppakasinon aitiopaikalta elämöintiä seuranneet yrittäjät Muhlit ja leijonan uintireissullaan kohdannut Maarit Viljakainen. – Oli se siellä. Kyllä me se nähtiin, vakuuttaa biologiaa opiskeleva Maarit Viljakainen naurahtaen. Kissa kastettiin Elvi-eläimeksi Urpo Karhu teki leijonasta muutaman päivän kuluttua jälkihavainnon, jonka petotutkija Erik S. Nyholm tunnisti leijonan jäljeksi. Sen jälkeen alkoi mätäkuun juttuun uskoa muutkin, kuin ruokolahtelaiset. – Jälki oli suuren kissan jälki. Ei meillä sen kokoista ilvestä ole olemassakaan. Eikä sellaisella harpalla mene mikään muu, kuin leijona, toteaa petotutkija Erik S. Nyholm. – Venäläiset tutkijakollegani vierailivat myöhemmin Suomessa. He tiesivät, että Viipurin ja Leningradin välillä oli suistunut keväällä sirkusjuna raiteiltaan. Siinä oli kuollut muutama eläin ja jokunen oli päässyt karkuun. – Tämä karannut sitten kävi Suomen puolella niin, että metsäteknikko pääsi sen näkemään ja meni sen jälkeen takaisin rajan taa, Erik S. Nyholm kertoo. Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen tiedotuksesta vastannut kapteeni Antti Väisänen kertoo Venäjän rajamiesten löytäneen leijonanjäljet lanatulta rajalinjalta myöhemminkin. Kissapeto kastettiin Elviksi, mikä oli ensimmäinen naisen nimipäivä jellonahavainnon jälkeen. – Radio Mafia julisti leijonalle nimikilpailun, emmekä me halunneet siitä mitään Tamaraa tai Tatjanaa. Aloin kutsua leijonaa Elviksi, ja se meni kaikissa tiedotusvälineissä samana päivänä läpi, Antti Väisänen kertoo tyytyväisenä. Elvinä kissa kulkee nykyäänkin. Sapelihammastiikeri, norsu vai geeni-ilves? Elvi osasi ajoittaa ensiesiintymisensä oikein. Se raapaisi pedonkokoisen naarmun pankkikriisin ja laman jäljiltä tunkkaiseen kesäilmaan. Elvin ei haluttu heti katoavan Karjalasta, vaan leijonasta haluttiin repiä sirkushuvit irti. Ensimmäisiin havaintoihin luotettiin, mutta sen jälkeen alkoivat Ruokolahden metsissä kuljeskella myös lusikat ja ihmissormet. Ne jäljet, joita Korkeasaaren eläinlääkärille ja intendentille esitettiin, oli taitavasti apuvälineillä tiehen taiteiltuja. – Ihmiset eivät tiedä, minkä kokoinen on leijona ja minkä kokoiset ovat leijonan jäljet. Nämä askarrellut askeleet olivat sen kokoiset, että ne olisivat voineet olla norsun jäljiltä, tai geeni-ilveksen, mutta ei leijonan, Erik Nyholm naureskelee. Intendentti Jukka Salo totesikin havainnon perusteella piirretyn jäljen sopivan kokonsa puolesta sapelihammastiikerille, joka kuoli sukupuuttoon noin 10 000 vuotta sitten. – Eläinlääkärin kanssa naurettiin näitä jälkiä. Ihmisille kuuluu tällainen terve ilonpito, jotainhan pitää aina keksiä, Nyholm kertoo. Mutta lusikkamies sai ainakin leijonasafareille rynnänneet toimittajat pauloihinsa. Ruokolahden leijona söi Ruokolahden eukot Edelfeltin eukot olivat ennen leijonaa Ruokolahden kuuluisimmat maastosta havaitut tunnukset. Leijona hyppäsi yhdellä loikalla eukkojen tunnettuuden yli. – Toimittajaa oli Ruokolahdella pitkässä rivissä ja liuta, kun tieto julkistettiin, muistelee kunnanjohtaja Vesa Jäppinen myhäillen kymmenen vuoden takaista kesää. – Oli televisio autoja ja toimittajia ties mistä, ulkomailtakin monta. Ruokolahti sai ilmaista julkisuutta niin, ettei kunta olisi kuunaan pystynyt niitä palstamillimetrejä ilman Elviä hankkimaan. Ruokolahden leijona ei pysynyt Suomen sisällä. Elvi jätti jälkensä niin Keski-Euroopan, Pohjoismaiden, Yhdysvaltojen kuin Afrikankin mediaan. AP-uutostoimisto välitti leijonaskuupin maailmalle heti jälkitunnistuksen jälkeen. Reuters sai koko maailman huokaisemaan helpotuksesta vakuutettuaan, ettei Ruokolahden leijona vaaranna Helsingin Ety-kokouksen osanottajien, kuten Yhdysvaltain presidentin George Bushin turvallisuutta. – Tässä ovat parin ensimmäisen viikon ajalta lehdistä kerätyt artikkelit, Jäppinen esittelee kymmenen sentin paksuista A3-kokoista pursuilevaa leikekirjaa. – Sambiassa muutaman vuoden komennuksella ollut työntekijämme oli nähnyt jutun sielläkin lehdissä. Vatikaanissakin tämä uutisoitiin, Jäppinen naurahtaa. Leijona sulle, leijona mulle Leijona hyppäsi metsästä myös turistituotteeksi. Virmutjoen Kauppakasinolla kyseisenä keväänä aloittanut yrittäjä Erkki Muhli iski kätensä kyynärpäitä myöten kultaan, kun keksi ruveta kesyttämään kissaa kauppaan. Pikavauhtia painetut t-paidat riivittiin kauppiaan käsistä. – Kyllä niitä meni, Erkki Muhli päivittelee vieläkin. – Tilauksia tuli Kanadaa ja Bangladeshia myöten. Vielä kaksi vuotta sitten Erkki Muhli joutui kaivamaan muistoksi jääneet leijonapaidat naftaliinista. Silloin Elvi-muistoesineisiin halusi saada kosketuksen Unkarin televisio. – Leijona tavaraa kysellään vieläkin jatkuvasti, Muhli kertoo. Kasinon hyllyillä poseeraa nytkin kaksi riviä leijonia. Toiset ovat lähdössä asiakkaille, toiset ovat vieraiden Kasinolle tuomia. Leijonapatsaiden tuliaislajitelma vaihtelee pienistä karvapörröpehmoleluista Kasinon katolla köllöttelevään viidakon kuningattareen. Alkuperämaat vaihtelevat tuojan ja kävijän mukaan. Elvin kesänä tavaraa oli enemmänkin, kortteja ja paukkuja. Kaikki meni kaupaksi, mitä kehdattiin tarjota. Kauppakasinolla muistellaan kaiholla leijonakuningatarta – Nyt kun voisi joku käydä päästämässä vaikka krokotiilin tuohon Virmutjokeen. Virtahepokin käy, Sointu ja Mia Muhli suunnittelevat. Kisukeittoa ja leijonanlapaa Mutta mihin Elvi katosi? Missä Elvi nykyään luuraa? Se katosi heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen. Ei ihan jäljettömiin, sillä jälkiä jäi, mutta ei maastoon. Ehkä Elvi nöyränä tuhlaajatyttönä palasi takaisin kotisirkukseen huomattuaan soolouran Lännessä liian riskialttiiksi, jopa hengenvaaralliseksi. Loistavan taiteilijaelämän sijaan Erik Nyholm kuitenkin epäilee eläimen elämän saaneen arkisemman lopun. Elvin päivät päättyivät porisevaan pataan. – Venäläiset tutkijakollegani kertoivat, että sitä oli ruokittu eräässä Sortavalan lähellä olevassa kylässä. Kiinni se ei ollut kuitenkaan antautunut, vaikka kesy olikin, Nyholm kertoo. Nyholmin kysellessä leijonan seuraavista liikkeistä, olivat tutkijakollegat päätyneet tylyhköön tuomioon. – Totesivat heillä olleen siihen aikaan Venäjällä sen verran lihapula, etteivät kyläläiset olleet kauaa raskineet leijonaa lemmikkinään ruokkineet. Tutkijat totesivat, että mahtoivat syödä leijonan itse, petotutkija Erik S. Nyholm naurahtaa. Niin se menee, syö tai tule syödyksi. Kissakeittoa ja leijonan luuta saa harvempi lapsi maistaa. Kyläläiset olisivat toisaalta varmasti saaneet kohtuulliset korvaukset vaivoistaan, jos olisivat myyneet leijonan lihoina länsinaapuriin. Mielenkiintoista olisi nyt tietää, kuka saa öisin kääriytyä leijonantaljaan tai esittää vappunaamiaisissa kissapetoa, aidossa turkissa. Elvi elää, hyvässä karvassa Mitä Ruokolahden kesäkissasta jäi sitten jäljelle, jos soppaluita ei lasketa? Talven yli se ei olisi elävänä selviytynyt Suomessa, niin kuin eivät muutkaan kesäkissat. Suomen puolella se olisi paleltunut pakkaseen, kuin torakka. Elvi kuitenkin elää Ruokolahdella ja on tämänkin kesän Ruokolahden tähti. Ruokolahden Harrastajateatteri taluttaa kissapedon lavalle Jukka Riikosen kirjoittamassa Kun leijona tuli kylään -näytelmässä. Elvi esiintyy siinä hyvässä karvassa, niin kuin vanhoina hyvinä aikoina. Elvi seikkailee vielä ainakin Ruokolahden kunnantalon leikekirjassa, mutta myös postileimoissa, internetsivuilla ja leijonan innoittaman taiteilija Riikka Juvosen kirjoittamassa ja kuvittamassa satukirjassa Aleksi, metsän leijona. Porvoolainen taiteilija kärräsi aikoinaan Ruokolahden kuntaan leijonapatsaankin.Vaikka kunta ei sitä ostanut, taiteilija jätti Elvin poseeraamaan kunnantalon portaille pitkäksi aikaa. Siinä istuivat lapset, kuin joulupukin sylissä kuvattavina. Ensihavainnon tekijä Martti Auvinenkin jaksaa olla vielä tyytyväinen havainnostaan. – Puukauppa käy hyvin. Jokainen haluaa tehdä kauppansa minun kanssani, Auvinen heittää – Onneksi Elviä ei aikanaan ammuttu. Nyt Elvi elää Ruokolahden savanneilla joka kesä, Muhlit toteavat. HANNA ERIKSON

