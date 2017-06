Uutinen

Etelä-Saimaa: Venäjällä suosittu viestintäpalvelu Telegram on uutissivuston mukaan siirtänyt työntekijänsä Suomeen — toiminnasta viitteitä lomakeskuksessa Savitaipaleella Venäjän viranomaiset uhkaavat kieltää suositun viestipalvelun, Telegramin, käytön lähipäivinä, ellei yhtiö luovuta salausavaimiaan Venäjän viranomaisille. Viranomaisten äänensävyt alkoivat koventua juhannuksen alla. Venäläisen Fontanka-uutissivuston mukaan Telegram olisi siksi siirtänyt kaikki työntekijänsä Pietarista Suomeen. Fontankan tietojen mukaan työntekijät olisivat saaneet Suomelta työluvat ja työskentelisivät nyt rajan läheisyydessä. Yhtiön tai sen perustajan tietoja ei kuitenkaan löydy Suomen yritysrekistereistä. Yhtiön henkilökunnan sijainti on aiemminkin ollut mielenkiinnon kohteena. Sen venäläinen perustaja Pavel Durov kertoi heinäkuussa 2015 talouslehti Financial Timesin haastattelussa, että hän ja Telegramin neljä pääinsinööriä vaihtavat säännöllisesti sijaintiaan eri puolilla maailmaa. Financial Timesin mukaan Telegramin ydinryhmä on työskennellyt ainakin San Franciscossa, New Yorkissa, Lontoossa, Pariisissa, Berliinissä ja Suomessa, jonne lehti kertoi kesällä 2015 Durovin olevan pian taas siirtymässä. Tiedottaja: yhtiö Savitaipaleelle Myöhemmin samana syksynä Durov julkaisikin Telegram- ja Instagram-tileillään itsestään kuvia, joissa hän kertoi olevansa Savitaipaleella. Durovin tiedottaja on kertonut tiedotusvälineille Durovin perustaneen Savitaipaleelle yhtiön, mutta kaupparekisteristä ei maanantaina löytynyt yhtiötä Durovin nimellä koko Suomesta. Durov vietti ainakin kesällä 2015 aikaa Savitaipaleella sijaitsevassa Rantatalo-nimisessä venäläisomisteisessa lomakeskuksessa Kuolimon rannalla. Keskus julkaisi silloin Facebook-sivullaan valokuvan, jonka se kertoi olevan Durovin ottama. Nyt matkailubisnes näyttää pysähtyneen kokonaan, sillä Rantataloon ei voi tehdä varauksia eikä sinne enää ole matkailuopasteita. Omistajat eivät kommentoi Muutoinkin paikka oli hiljainen, kun HS kävi siellä maanantaina. Pihassa ei ollut yhtään autoa, eikä talossa näyttänyt olevan ketään paikalla. Pihapiiri istutuksineen oli kuitenkin siisti ja hoidettu. Rantatalon omistajat eivät halunneet kommentoida Durovin ja Rantatalon kytköksiä. — Emme voi auttaa teitä mitenkään. Meillä ei ole mitään kerrottavaa, omistaja sanoi puhelimessa. Savitaipaleen kuntaan Durov ei myöskään tiettävästi ole ollut yhteydessä esimerkiksi toimitila-asioissa. — En tunne häntä enkä ole kuullut, että hän olisi ollut kuntaan yhteydessä, sanoo huhtikuussa virassaan aloittanut kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen. Viranomaiset eivät pystyneet maanantaina vahvistamaan, onko Telegramin henkilökunta siirtynyt ylipäätään Suomeen, kuten Fontanka kertoi.

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/27/Ven%C3%A4j%C3%A4ll%C3%A4%20suosittu%20viestint%C3%A4palvelu%20Telegram%20on%20uutissivuston%20mukaan%20siirt%C3%A4nyt%20ty%C3%B6ntekij%C3%A4ns%C3%A4%20Suomeen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89toiminnasta%20viitteit%C3%A4%20lomakeskuksessa%20Savitaipaleella/2017122406948/4