Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuulisaimaan toimitusjohtaja vaihtuu, Petteri Laaksonen jatkaa yhtiössä neuvonantajana Miika Pilli on nimitetty lappeenrantalaisen Tuulisaimaan toimitusjohtajaksi. Yhtiön hallitus nimitti Pillin toimitusjohtajaksi 1. heinäkuuta alkaen.Pilli on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän on työskennellyt lappeenrantalaisyhtiössä vuodesta 2010 alkaen. Pilli on aiemmin ollut uusiutuvan energian ja tuulivoimainvestointien kehitystehtävissä.Tuulisaimaan tiedotteen mukaan nykyinen toimitusjohtaja Petteri Laaksonen jättää operatiivisen työn yhtiössä omasta pyynnöstään. Laaksonen jatkaa yhtiössä neuvonantajana. Lisäksi hän kuuluu Tuulisaimaan ja Lähituulen hallitukseen.Lappeenrantalaisyhtiö muun muassa kehittää, rakennuttaa ja hallinnoi tuulipuistoja. Tuulivoimayhtiö myös neuvoo sijoittajia ja tutkii uusiutuvan energian markkinoita. Tuulipuistojen omistus siirrettiin Lähituulelle vuonna 2016. Lue koko uutinen:

