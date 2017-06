Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomen Kerta sanoi irti 11 työntekijää Imatralla—toiminta jatkuu vain hallinnossa ja varastossa Suomen Kerta lopettaa Imatralla kartonkisten lautasten ja massapuristeiden valmistuksen. Yrityksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet, ja 11 työntekijää on sanottu irti. Toimitusjohtaja Kalle Huikko sanoo lopetettavien tuotantolinjojen olleen raskaasti tappiollisia jo useamman vuoden ajan. Imatralle on jäämässä yrityksen hallinto, varastointitoiminnot sekä päällystetyn kartongin ja muovin ruiskuvalun yhdistämiseen perustuvien pakkausten kehitystyö. Kerta työllistää Imatralla jatkossa kymmenen henkilöä. Heistä kuusi jää varastotoimintoihin ja neljä hallintoon. Sen lisäksi Imatralla jatkaa itsenäisenä yrityksenä Huikon yritysryhmään kuuluva Delight Packaging Oy. Tämä Stora Enson lanseeraaman pakkauskartongin muovitus ruiskuvalulla mittatarkaksi pakkaukseksi tuli Imatralla tuotantoon kaksi vuotta sitten, kun yritys osti Stora Enson Delight Solution -tuotemerkillä alkaneen liiketoiminnan. Pakkausten valmistus siirtyi oston yhteydessä Lahdesta Imatralle. Yrityksen talousvaikeuksien taustalla on Kalle Huikon mukaan kiristynyt kilpailu kotimaan markkinoilla. — Suurten kauppaketjujen ostot tapahtumat nykyään huutokauppaperiaatteella. Pienenä valmistajana emme ole pärjänneet, Huikko pelkistää tilanteen. Tuotanto on Imatralla ollut tappiollista jo kolmen vuoden ajan. — Kahden viimeisen vuoden aikana olemme tehneet tappiota molempina vuosina syyskuusta joulukuuhun lähes 500 000 euroa. Tässä kävi niin, että rahat loppuivat, Huikko kertoo. Kolmannen vuoden tappion yritys kuittasi satunnaisilla erillä myymällä pois kartonkipikarituotantonsa. Pääluottamusmies Jouni Hänninen pitää tilannetta huonona, mutta se ei tullut yllätyksenä. — Olen ollut tässä tehtävässä kaksi ja puoli vuotta, ja nämä olivat tänä aikana jo kolmannet yt-neuvottelut. Henkilöstön määrä on pudonnut noin kymmenen vuoden aikana tasaisen varmasti. — Enimmillään Imatran tehdas työllisti yli 50, Hänninen muistelee. Irtisanotuista henkilöistä pari on ilmoittanut lähtevänsä opiskelemaan. Muutama on jo vaihtanut työpaikkaa ja Hännisen mukaan osa sanoo tarkkailevansa hetken aika tilannetta. Vaikka Imatran tehtaan oma tuotanto loppuu, varastotoimintoja tarvitaan toistaiseksi, sillä oman tuotannon lisäksi Kerta on markkinoilla myös ulkomailta tuoduilla kerta-astioilla. Tuotanto Imatralla loppuu syyskuun alkuun menessä, Kalle Huikon kiinteistöyhtiön omistamasta Kerta-kiinteistöstä vapautuu tiloja noin 3 500 neliömetriä. Näihin tiloihin ollaan etsimässä uutta yritystoimintaa. Imatralla kotipaikkaa pitävällä Suomen Kerralla on tuotantoa myös Riihimäellä, jossa valmistetaan kynttilöitä. Paperiset kattaustuotteet tulevat Kotkan tuotantolaitokselta. Lue koko uutinen:

