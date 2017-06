Uutinen

Etelä-Saimaa: Suojeluskuntalippu ommeltiin uudelleen Savitaipaleella Kotiseutumuseon pönttöuuniin nojaavaa ilmestystä ei ole nähty aikoihin Savitaipaleella. Savon jousin ja s-kirjaimin somistetun hakaristilipun piti hukkua historian hämärään jo yli 70 vuotta sitten. — Asiakirjan mukaan Savitaipaleen suojeluskunnan lippu luovutettiin seurakunnalle marraskuussa 1944. Sen myöhemmistä vaiheista ei tiedetä mitään, Savitaipaleen historiaa tutkinut Pentti Pylkkö kertoo. Oikeastaan lippu olisi pitänyt tuhota. Savitaipaleella harrastettiin kuitenkin kansalaistottelemattomuutta, ja lippu todennäköisesti piilotettiin jonnekin siistissä paketissa. — Ehkä se päätyi pappilan vintin lankkujen alle. Joka tapauksessa alkuperäisen lipun etsiminen olisi toivoton tehtävä, Pylkkö toteaa. Lipputangon malli näkyy valokuvassa Onnekkaan sattuman ansiosta Pylkkö törmäsi lipun mallipiirrokseen Kansallisarkistossa. Terttu Makkosen liikkeessä laadittuun luonnokseen oli merkitty jopa lipun värit. Koska kotiseutuyhdistys valmisteli Hakamäen museoalueelle näyttelyä itsenäisyyden vuosikymmenistä, lipun ennallistukselle löytyi käyttöä. Kevään aikana paikalliset käsityönharrastajat kirjoivat ja ompelivat pellavakankaasta hieman alkuperäistä pienemmän näköisversion näytteille asetettavaksi. — Myös lipputangosta haluttiin mahdollisimman autenttinen. Lipputangon nupula tuotti vaikeuksia, mutta lopulta sorvattavaksi sopiva kappale löytyi kaulimesta, Pylkkö toteaa. Lipputangon malli näkyy vanhoissa valokuvissa. Hakamäen näyttelyyn valitussa kuvassa lippua kantaa paikallinen olympiavoittaja Jonni Myyrä. Työväenyhdistyksen lippu tulee myös esille Suojeluskunnat ovat historiaa, mutta silti joku voi pahoittaa mielensä lipun takia. Savitaipaleen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Eila Kajanus-Jurvanen muistuttaakin, että myös Savitaipaleen työväenyhdistyksen viirimäinen lippu on tulossa mukaan näyttelyyn. Liput ovat esillä Hakamäellä ainakin tämän ja ensi vuoden. Suojeluskunnan näköislipun lopullisesta sijoituspaikasta ei ole vielä tehty päätöstä. Karjalan vaakuna on monessa lipussa Eteläkarjalaisten suojeluskuntien lippumallit ovat tallessa Kansallisarkistossa. Pentti Pylkkö on tutkimuksissaan törmännyt monen Savitaipaleen naapurin lippuhistoriaan. Luonnoksen Luumäen suojeluskunnan lipusta on piirtänyt Toivo Vikstedt. Siinä Karjalan vaakunan ympärille kietoutuvassa köynnöksessä ovat mustissa ympyröissä kirjaimet L, S ja K, ja yläpuolisessa palkissa on kansalaissodan alkamispäivämäärä 20.1.1918. Suomenniemen suojeluskunnan lipussa on Karjalan vaakuna valkealla pohjalla. Lipun lahjoitti silloisen kirkkoherran puoliso Edit Martin. — Myös Taipalsaaren suojeluskunnan lipun malli väreineen löytyy arkistosta, Pylkkö kertoo. Lue koko uutinen:

