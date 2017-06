Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa ja Liiga vai Boston Bruins ja AHL, Urho Vaakanainen? Boston Bruins varasi puolustaja Urho Vaakanaisen NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella. Vaakanainen siirtyi viime kauden päätteeksi JYPistä SaiPaan, mutta NHL:ssä hänen oikeutensa omistaa nyt Boston. Vaakanainen on edelleen rapakon takana valmistautumassa Bostonin harjoitusleiriin. Joko olet keskustellut Boston kanssa jatkosuunnitelmista? — Meillä alkaa 5.7. Development camp, joka loppuu 10.7. — Ensi kauden ajattelin kyllä pelata Suomessa. Sen jälkeen tavoitteena olisi pelata NHL:ssä. Oliko pelaajapolusta Bruinsin kanssa mitään täsmällisempää keskustelua? — Ei ole vielä käyty palaveria. Onko sieltä jo lyöty nippu fysiikkaharjoitusohjelmia käteen? — Ei ole. Mulla on omat ohjelmat, eli ei ole tarvetta sellaisiin. Suomesta minulla on fysiikkavalmentaja, ja SaiPasta on otettu joitakin juttuja siihen mukaan. Kehitysleiriltä tultuasi heinäkuun puolen välin jälkeen liityt SaiPan riveihin? — SaiPassa alkaa elokuun eka päivä yhteisharjoitukset. Mulla on vielä omatoimijakso käynnissä siihen saakka. Joko alat kaivata lomaa kaiken hulabaloon jälkeen? — Kyllä tätä ihan mielellään tekee. Ei mulla hirveästi lomia ole kesän aikana, joka päivä pitää treenata. Millainen fiilis jäi siitä, että juuri perinteikäs Boston otti sinut. — Se oli vielä vähän hienompi tunne, koska en osannut odottaa, että juuri Boston on se jengi, joka on kiinnostunut. Tosi huikea fiilis kyllä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/27/SaiPa%20ja%20Liiga%20vai%20Boston%20Bruins%20ja%20AHL%2C%20Urho%20Vaakanainen/2017122404478/4