Etelä-Saimaa: Rauhan ranta on liki valmis — tällä viikolla alueelle nousevat leikkivälineet ja rantamuuri Lappeenrannan Rauhan uimarannan rakennustyöt etenevät harppauksin tällä viikolla. Rauhassa sijaitsevan uuden uimarannan on tarkoitus olla ”80-prosenttisesti valmis”, kun rakennustyöt jäävät tämän viikon jälkeen tauolle, kertoo Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen. — Uimaranta on jo käytössä. Tämän viikon aikana leikkivälineet nousevat paikoilleen, ja alueelle rakennetaan myös rantamuuria, Tolonen kertoo. Holiday Club Saimaan vieressä sijaitseva ranta sijaitsee osittain samalla alueella missä Wild tours and safaris -niminen poroyritys toimi aiemmin. Viimeistelyt syyskuussa Rauhan uimarannalle on tulossa muun muassa rantalentopallokenttä, leikkipuisto hiekkalaatikkoineen ja keinuineen sekä kuntoiluun tarkoitettu monitoimiväline. — Siinä on roikkuvat renkaat sekä mahdollisuus tehdä vatsa- ja selkälihasliikkeitä. Viimeistelytyöt jatkuvat vielä syyskuun puolella. — Silloin luvassa on muun muassa rantalentopallokentän aitaaminen. Rannan rakennuksesta nousi älämölö Rauhan uimarannan rakentaminen nousi mediassa ärhäkäksi keskustelunaiheeksi viime keväänä, kun rakennustyöt aloitettiin. Silloin yhdessä rakentamispäätöksen kanssa julkisuuteen tuli tieto Lappeenrannan kaupungin säästöohjelmasta, jossa yhtenä vaihtoehtona esiin oli nostettu seitsemän uimarannan kunnossapidosta luopuminen. — Se oli aikamoinen kalabaliikki. Rauhan uimaranta oli kuitenkin saanut rahoituspäätöksen jo kauan ennen säästöpäätöksen tekemistä, Tolonen kertoo. Kaupunginhallitus hyväksyi lokakuussa 2015 Rauhan uimarannan rakentamisen ja rahoituksen kaupungin johtavista virkamiehistä koostuvan elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän (Evok) esityksestä. Idea seitsemän uimarannan kunnossapidon lakkauttamisesta ei edennyt. Tolosen mukaan kansalaispalautetta uimarantojen lakkauttamisideasta tuli runsaasti. Hän ei kuitenkaan näe ristiriitaa Rauhan rannan rakentamisen ja uimarantojen lakkautuspuheiden välillä. — Ei kaupungin tekninen toimi voi sanoa, että emme rakenna uimarantaa, kun liikuntapuoli säästää. Ne ovat kaksi erillistä asiaa. Lue koko uutinen:

