Etelä-Saimaa: Rauhan rannan hintalappu halpeni — 320 000 euroa on uimarannalle ”normaalihintaa” Aiemmin julkisuudessa Rauhan uimarannan hinnan on kerrottu olevan 400 000 euroa. Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolosen mukaan hintalappu nykyiselle rannalle on kuitenkin nyt noin 320 000 euroa. Summasta 60 prosenttia maksaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Loput eli noin 130 000 euroa maksaa Lappeenrannan kaupunki. — Hinta aleni, koska uimarannan alue jää noin 600 neliötä alkuperäistä suunnitelmaa pienemmäksi, Tolonen kertoo. Syynä on, että Holiday Club Saimaa ei myynyt osaa rannan ja ravintola Teerenpelin välisestä alueesta kaupungille. Rauhan uimarannan hinta laskee se, että kallista tukimuuria ei tarvitse nyt rakentaa sille kohtaa rantapengertä. Tolosen mukaan 320 000 euroa maksava uimaranta on ”normaalihintaa”. — Ei tämä uimarantana ole kalleimmasta päästä, vaan sellaista keskivertohintaa. Tolosen mukaan Rauhan rannan pohjustustyöt ovat olleet normaalia uimarantaa työläämmät. — Ranta-alueella jouduttiin tekemään suurehkoja pohjatöitä. Alue on vanhaa täyttömaata, ja se oli maaperältään niin huonoa, että maamassoja alueella piti vaihtaa ennen kuin rakentaminen sille onnistui. Lue koko uutinen:

