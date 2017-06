Uutinen

Etelä-Saimaa: Linnan juhlista lisää kierroksia Etelä-Karjalan teatterikesään — yleisömenestys riippuu eniten säästä Etelä-Karjalan kesäteattereilla alkaa olla suurin sesonki. Tällä viikolla on useita ensi-iltoja. Tänään aloittaa Linnat juhlat Imatran Kruununpuiston kesäteatterissa. Linnan juhlien ensi-iltaan on myyty 280 lippua. Kaikkiaan Kruununpuiston teatteri vetää 550 katsojaa, joten katsomosta on täynnä yli puolet. — Tilaa on vielä kaikkiin kesän esityksiin. Nyt Linnan juhliin on myyty ennakkoon reilu 2 500 lippua, sanoo myyntisihteeri Irma Blankenstein Imatran teatterista. Blankensteinin mukaan lipunmyynti lisääntyy, kun aurinko alkaa enemmän paistaa taivaalta. — Niin siinä aina tapahtuu. Ensimmäiset pari viikkoa on myös hiljaista, mutta sitten sana on kiertänyt ja se panee lipunmyyntiä paremmaksi. Lue koko uutinen:

