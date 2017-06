Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuluttajalle ale on kiva, kauppiaalle pakollinen paha Perinteiset kesän alennusmyynnit alkoivat jo ennen juhannusta ja ovat nyt kuumimmillaan. Edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen Kaupan liitosta toteaa, että alennuksella myyminen ei ole koskaan kannattavaa. — Alennusmyynti ei ole normaalia liiketoimintaa, mutta liikkeiden on pakko saada tavara kulkemaan ja kauppa tyhjäksi, että uudet tuotteet saataisiin myyntiin, Loikkanen sanoo. Hän huomauttaa, että kaupaksi menemättömien tuotteiden hävittäminen olisi vielä alennusmyyntiäkin tappiollisempaa. Loikkasen mukaan alennusmyynnit vaikuttavat olevan kuluttajan näkökulmasta tärkeitä. Hän pohtii myös sitä mahdollisuutta, että osa kuluttajista saattaa ennakoida alennusmyyntejä ja tehdä hankintansa juuri silloin, kun tuotteen saa halvalla. — Suomalainen, joka on valmis menemään pidemmänkin matkan ilmaisen ämpärin perässä, kiinnostuu kyllä heti, kun jotakin saa halvemmalla kuin tavallisesti. Usein ostamme alennuksella jopa sellaista mitä emme tarvitsisi, Loikkanen sanoo. Lue koko uutinen:

