Etelä-Saimaa: Itärajan tuntumassa asuvat ovat iso apu rajavartiostolle — ”Pyysivät taksin, mutta soitin ihan eri auton” Rajavyöhykkeellä ja sen läheisyydessä asuvat ihmiset ovat tärkeä apu rajavartiolaitokselle. Jos laiton maahantulija pääsee Suomen puolelle asti, ilmoittavat asukkaat herkästi havainnoistaan rajavartiostoon. — Joissakin tapauksissa on käynyt niin, että meidän valvontalaitteistomme huomaa rajaa ylittävät ihmiset, mutta Suomen puolelta saamme lisäksi puhelinsoiton avuliaalta siviililtä, Kakkois-Suomen rajavartioston komentaja, eversti Ismo Kurki kertoo. Näin kävi myös viime kesänä, jolloin Venäjältä Suomeen tuli laittomasti kolme pakistanilaismiestä. Kolmikon havaitsi ensin liikkeentunnistin ulkorajalla, sitten paikalle lähteneen partion koira sai vainun jäljistä, takarajalla kamera nappasi kuvan, seuraavaksi Venäjän viranomaisilta tuli tieto ja lopullisessa kiinniotossa auttoi Rautjärvellä rajan tuntumassa asuva Antti Korhonen. Märät vaatteet Eläkkeellä oleva Korhonen oli lähdössä aamutuimaan Vilma-koiran kanssa kauppaan, kun hän näki pihassaan kolme vierasta miestä. Yksi miehistä puhui jonkin verran englantia. Hän pyysi elehtimällä ja puhelinta osoittamalla Korhosta tilaamaan taksin. — Heillä oli märät vaatteet, joten arvelin, että he ovat rämpineet metsässä aamukasteessa. He pyysivät taksin, mutta soitin ihan eri auton, Korhonen kertoo viime kesän tapahtumista. — Soitin tutulle rajatarkastajalle, mutta miehille sanoin, että pian taksi tulee. Pian paikalle ehti kolme rajavartioston autoa, jotka kuljettivat laittomasti rajan ylittäneet säilöön. Harjoitusmaaleja Rajan pinnassa asutus on melko harvaa, joten asukkaat huomaavat vieraat ihmiset helposti. Jos jotakin epäilyttävää näkyy, ilmoitetaan havainnoista rajavartiostoon. — Jos joku ilmestyy yhtäkkiä keskelle peltoa tai metsää, niin kyllä me sillon seuraamme tilannetta. Mielestäni se on kansalaisvelvollisuus, että epäilyttävistä liikkeistä ilmoittaa, Korhonen sanoo. Vääriäkin hälytyksiä tulee joskus. Vuosia sitten Korhonen äkkäsi metsänrajassa liikkuvia miehiä. Kun hän pääsi koirineen miesten läheisyyteen, he osoittautuivat rajavartioston jäljitysharjoitusten maaleiksi. — Rajamiehet sitten naureskelivat, että jäätinpähän kiinni, Korhonen sanoo. Kunniamerkki kiitokseksi Tämän vuoden maaliskuussa Kaakkois-Suomen rajavartiosto kiitti Korhosta vartioston 70-vuotisjuhlassa Imatran kaupungintalolla. Korhonen sai rajavartioston pronssisen ansiolevykkeen. Lisäksi palkittiin muita rajavartiostoa auttaneita siviilejä. Lue koko uutinen:

