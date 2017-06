Uutinen

Etelä-Saimaa: Hiitolanjoen Lahnasenkosken ennallistamisesta ensisuunnitelmia — tänään tiistaina yleisötilaisuus Rautjärvellä Rautjärven Hiitolanjoen Lahnasenkosken padon ennallistamisesta on tehty ensimmäisiä suunnitelmia. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kaavailuissa on madaltaa patoa itäosasta puolesta metristä metriin. Lisäksi maansiirroilla padon alapuoli muotoillaan luiskamaiseksi ja joen keskikohtaa jätetään syvempi vesiväylä kaloille. — Ajatuksena on, että padon itäreunaan syntyy luonnonmukainen väylä kaloille. Padon tulvaluukuista pyritään eroon, sanoo ELYn vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi. Voimalaan menevän veden kohtalo on vielä pohdinnassa. — Nämä ovat alustavia kosken ennallistamisen suunnitelmia. Varsinainen suunnittelu on tarkoitus tehdä syksyllä. Lupahakemus tehtäisiin ensi vuoden alussa. Kun lupa tulisi vuoden 2019 alussa, niin työt alkaisi sen vuoden kesällä, sanoo Niittyniemi. Niittyniemen mukaan rahoituskaan ei ole vielä selvillä, mutta kustannusarvio on noin 0,5 - 1 miljoona euroa. Hän toteaa, että puolet voisi tulla valtion kärkihankkeena ja puolet paikalliselta rahoittajilta, ehkä säätiöiltä. — Tarkoitus on, että Lahnasenkoski olisi vapaa nousukaloja varten, kun kalaportaat saadaan myös Kangas- ja Ritakoskelle. Uskon, että ne aikanaan tulevat. ELY ja Lappeenrannan yliopisto tekevät myös tutkimuksen, miten herkästi Hiitolanjoen pohjasedimentissä oleva elohopea lähtee veden virtauksen muuttuessa liikkeelle. Tänään tiistaina ELY, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, Rautjärven kunta ja Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus esittelevät Lahnasenkosken hankkeita yleisölle ja paikallisille rautjärven kunnantalolla klo 18. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö osti 14.6. Lahnasenkosken voimalan omistukseensa Vantaan Energialta. Joen ennallistamisen lisäksi, alue on tulossa virkistyskäyttöön. Lue koko uutinen:

