Globaali kyberhyökkäys levisi nyt myös Suomeen — Haittaohjelmat iskeneet jo kolmella mantereella yli kymmenessä maassa

Kuva: AOP

Yli kymmenen maata kolmella eri mantereella on joutunut tiistain edetessä kyberhyökkäyksen kohteeksi.



Tiistai-iltana hyökkäys ulottui myös Suomeen, kertoo Viestintävirasto. Virastosta ei täsmennetty minkä alan yrityksistä tai virastoista on kyse.



Suomessa kohteita on Viestintäviraston mukaan enemmän kuin yksi.



— Ilmoituksia on tullut yksittäisistä tapauksista, sanoi erityisasiantuntija Ilkka Sovanto.

— Yksi tapauksista on monikansallinen yritys, jonka sisäverkossa haittaohjelma on levinnyt myös Suomen haaraan.



Suomea ennen listalle päätyi Yhdysvallat, jossa lääketeollisuusyritys Merck kamppailee uutistoimisto AFP:n mukaan kyberhyökkäystä vastaan.



Häiriötilanteita on tiistai-illan tietojen mukaan lukuisissa Euroopan maissa: ainakin Ukrainassa, Venäjällä, Saksassa, Britanniassa, Tanskassa, Ranskassa, Hollannissa ja Espanjassa.



Ukrainassa hyökkäys näyttää kohdistuneen miltei koko valtiokoneistoon ja yhteiskunnan kannalta olennaisille toimialoille kuten energianjakeluun ja pankkeihin.



Hyökkäyksessä käytetty haittaohjelma on tunnistettu ”Petyaksi”. Kyseessä on Wannacryta muistuttava kiristyshaittaohjelma. Wannacry aiheutti toukokuussa liki maailmanlaajuisen häiriötilanteen.



Virus leviää ilmeisen nopeasti ja lukitsee saastuttamansa koneen.



— Petya leviää samalla tavalla kuin Wannacry, käyttäen hyväkseen Windows-käyttöjärjestelmässä olevaa haavoittuvuutta, kertoo tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen tietoturvayhtiö F-Securesta.

