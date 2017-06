Uutinen

Etelä-Saimaa: Fysioterapeutit kampanjoivat särkylääkkeitä vastaan — tutkijan mielestä särkylääkkeitä ei kannata hylätä Aikaisemmin kipu olkapäässä oli jaksottaista, ja lappeenrantalainen Arja Björk joutui ottamaan tulehduskipulääkkeitä säännöllisesti. Tammikuussa Auron-fysioterapiaketju järjesti kokeen, jonka tavoitteena oli osoittaa, että särkylääkkeiden käytön tuki- ja liikuntaelinten sairauksien hoidossa voi korvata fysioterapialla ja etähoidolla. Björk osallistui kokeeseen. Pian hän huomasi, että kipu oli kadonnut. Björk ei tiedä, mistä kipu johtui, mutta oli jo kokeen alkaessa hakeutunut fysioterapeutille lääkärin kehotuksesta. Ennen koetta Björk suhtautui kielteisesti kipulääkkeiden käyttöön, mutta hänen kohdallaan niiden käyttö oli välttämätöntä. Kolmen kuukauden mittaisen ihmiskokeen aikana Björkille laadittiin henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Fysioterapian lisäksi hän sai jatkuvaa ohjausta kahden kuukauden ajan etänä. Hän teki muun muassa keskivartalon hallintaan, rintarangan liikkuvuuteen ja niska-hartiaseutuun kohdistuvia liikkeitä. Kyseessä ei ole täysin tieteellisesti pätevä tutkimus, koska kokeessa ei ollut vertaisryhmää. Kokeen tulos on kuitenkin tilastollisesti merkittävä. Osallistujista 84.5 prosenttia vähensi lääkkeiden käyttöä tai lopetti kokonaan. Miten näin suuri luku on mahdollinen? — Luku perustuu kyselylomakkeeseen, jonka koehenkilöt täyttivät kokeen alussa sekä tutkimuksen päätyttyä. Tutkimuksen päättymisen jälkeen tutkittavien kipulääkkeiden käyttöä ei ole seurattu, kertoo Nora Cedergren Auron-ketjuun kuuluvasta Fysio-Eskolasta. Jyväskylän yliopiston terveystieteiden tieteenalaryhmän johtaja professori Ari Heinonen suhtautuu varauksella tämän tapaiseen tutkimukseen. — Suoria johtopäätöksiä ei kannata tehdä yhden kokeen perusteella. Tutkimusasetelman vuoksi en rupeasi tekemään laajempia suosituksia. Heinosen mielestä kokeen tulos kuitenkin viittaa siihen, että hyvin moni etsii helpotusta kipuun ensisijaisesti lääkkeestä. — Onhan se helpompi popsia pillereitä, kun jumpata tai lähteä liikkeelle, kiteyttää Heinonen. Heinosen mukaan yksinomaan fysioterapia ei voi parantaa tai ehkäistä kaikkia sairauksia, mutta joissain tapauksissa liikunta voi olla vaihtoehto. Joitain kipuja, kuten nivelreuma, on parasta ennaltaehkäistä liikuntaharjoittelun avulla. Jokaisen kivun kohdalla tulisi miettiä, millaista hoitaa se vaatii. Kivun pitkittyessä Heinonen suosittelee hakeutumaan lääkäriin. Björkille kokeeseen osallistumisesta oli hyötyä. Kolmen kuukauden kuluttua kokee päättymisestä hänen tilanteensa on ollut hyvä, eikä ole käyttänyt tulehduskipulääkkeitä olkapääkipuunsa. Harjoitusten tekemistä hän kuitenkin jatkaa. — Jos lopetan, niin kipu palaa vaiheittain. Lue koko uutinen:

