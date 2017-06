Uutinen

Etelä-Saimaa: Friitalan ja Your Facen kaupat Isoon-Kristiinaan Lappeenrannan kauppakeskus Isoon-Kristiinaan on tulossa lisää muotimyymäläitä. Elokuussa sinne siirtyy nahkatuotteisiin erikoistunut Friitala ja lokakuussa myymälän avaa vaateliike Your Face.Ison-Kristiinan tilat omistava Citycon tiedotti näiden uusien liikkeiden tulosta tänään tiistaina. Aiemmin on kerrottu, että Bestseller avaa Isossa-Kristiinassa syksyllä Vero Moda ja Jack and Jones –myymälät.— Nyt maaliin saadut sopimukset sopimukset täydentävät erinomaisesti Ison-Kristiinan kaupallista kokonaisuutta, Cityconin kaupallinen johtaja Ulla-Maija Kemppi toteaa tiedotteessa.Kempin mukaan Iso-Kristiinan tilojen kysyntä on vahvaa ja kauppakeskuksen vuokrausaste on korkea.— Tilat ovat tällä hetkellä lähes täyteen vuokratut. Lue koko uutinen:

