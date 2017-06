Uutinen

Etelä-Saimaa: Energiatodistukset ovat heinäkuun alusta pakollisia kaikille taloille — se ei ollut eduskunnan tahto Heinäkuun alusta alkaen kaikilla myyntiin tai vuokrattavaksi tulevilla taloilla pitää olla energiatodistus. Vielä nyt energiatodistus vaaditaan vain vuonna 1980 tai sen jälkeen käyttöön otetuilta taloilta. Energiatodistukset sitovat Suomen kaikki rakennuksen omistajat hillitsemään ilmastonmuutosta vaikka he eivät sitä ehkä hoksaakaan. Samalla energiatodistukset kasvattavat Suomen kansantuloa, koska ne ovat maksullisia ja niiden laatiminen työllistää satoja asiantuntijoita. Euroopan neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät vuonna 2010 direktiivin, jonka tarkoitus on edistää energiatehokkuuden parantamista. Direktiivi korvasi aiemman samanaiheisen. Komissio pani merkille, että 40 prosenttia Euroopan unionissa käytetystä energiasta kuluu rakennuksissa: niitä lämmitetään, niitä jäähdytetään ja niitä valaistaan. Jos rakennukset kuluttaisivat vähemmän energiaa, unionin riippuvuus tuontienergiasta vähenisi. Samalla vähenisivät kasvihuonekaasujen päästöt ja ilmasto lämpenisi hitaammin, totesi komissio. Sähkölämmitteiset törkeintä energiantuhlaajaluokkaa Komissio velvoitti omistajat selvityttämään rakennustensa energiankulutuksen. Omistaja saa selvityksestä todistuksen, jota kutsutaan energiatodistukseksi. Suomessa energiatodistus ei vielä tuolloin ollut pakollinen pientaloissa. Ympäristöministeriön mielestä tämä on ongelma, koska pientalojen osuus on noin 27 prosenttia Suomen rakennuskannan kuluttamasta energiasta. Jyrki Kataisen (kok.) hallitus päätti, että asia on korjattava. Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen (sd.) esitteli eduskunnalle marraskuussa 2012 ehdotuksen uudeksi laiksi rakennuksen energiatodistuksesta. Laki valmistui nopeasti, jo ennen joulua. Se sääti kaikille pientalojen omistajille velvollisuuden hankkia talolleen energiatodistus. Uuden lain mukaan vanhat sähkölämmitteiset pientalot päätyvät törkeimpään energiantuhlaajaluokkaan G riippumatta siitä, miten oivallisesti eristettyjä ne ovat. Sähkölämmitteisissä pientaloissa asuu ainakin miljoona suomalaista. Suomalaisen talon energialuokka ei määräydy todellisen energiankulutuksen mukaan, vaan laskennallisen. Laskennassa käytetään kertoimia, ja sähkön kerroin on surkein viidestä mahdollisesta. Aika monen talon omistaja oli nyt vihainen tai ainakin ärtynyt. Suomen omakotiliitto alkoi kerätä nimiä kansalaisaloitteeseen, joka vaati energiatodistuslain muuttamista. Pakollinen myös vanhoille omakotitaloille Aloitteeseen kertyi nopeasti tarvittava määrä nimiä, joten eduskunnan piti käsitellä se. Kesäkuussa 2014 eduskunta hylkäsi aloitteen. Se kuitenkin edellytti, että hallitus kiireellisesti poistaa energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat ja aloitteellisesti pyrkii siihen, että vanhojen omakotitalojen energiatodistukset ovat vapaaehtoisia. Nyt, kolmen vuoden kuluttua, energiamuotojen kertoimet ovat ennallaan ja energiatodistuksista tulee pakollisia myös vanhoille omakotitaloille. Eduskunta edellytti, että hallitus toimii kiireellisesti ja aloitteellisesti. Lue koko uutinen:

