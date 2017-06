Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusi silta Luumäellä poistaa viimeisen tasoristeyksen Imatra-Helsinki rataväliltä Kuutostien remontissa Luumäellä on valmistunut merkittävä uudistus myös Karjalan radalle. Siltä poistuu Imatran ja Helsingin välin viimeinen tasoristeys torstaina kun Junttolantien liikenne siirtyy uudelle tielinjalle. Junttolantie lähtee nykyiseltä Kuutostieltä etelään Jurvalan itäpuolella. Tie on ylittänyt Karjalan radan tasoristeyksessä Huomolan kylässä. Uusi tielinja menee Huomolassa vähän lännempänä, ja sillä on kaksi siltaa. Toinen menee Kuutostien uuden tielinjan ylitse ja toinen sen eteläpuolella radan ylitse. Nämä sillat otetaan torstaina käyttöön uuden Junttolantien linjan myötä. Nykyinen Junttolantie katkeaa radan ja uuden Kuutostien kohdalla. Tien pätkät muuttuvat yksityisteiksi. Imatran ja Joensuun välillä Karjalan radalla on kymmenen tasoristeystä. Toikkalantie poikki kaksi viikkoa Junttolantien itäpuolella nykyiseltä Kuutostieltä etelään lähtevällä Toikkalantiellä päällystetään radan ja uuden Kuutostien ylittävää siltaa. Sen takia Toikkalantien liikenne katkaistaan kahdeksi viikoksi tästä päivästä alkaen. Liikenne ohjataan kiertotielle. Lue koko uutinen:

