Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipale uudisti nettisivunsa — kunnanjohtaja kirjoittaa blogia Savitaipaleen kunta on uudistanut kotisivunsa verkossa. Uudistuksella haettiin raikkautta, selkeyttä ja avoimuutta kunnan tiedonvälitykseen. Samalla Savitaipaleelle syntyi myös uusi visuaalinen ilme, joka tiivistyy logoksi. Siinä olevat sanat sydämellä, sovulla ja sisulla toistuvat myös kunnan kotisivuilla. Sanat ovat kunnan uudesta strategiasta, joka tunnetaan nimellä Savitaipaleen Salaisuus. Sitä halutaan tuoda kuntalaisten arkeen myös uusien nettisivujen avulla. — Uusien sivujen perusrakenne on tuttu vanhalta sivustolta, ja tiedot löytyvätkin pääsääntöisesti samojen otsikoiden alta kuin ennen, kunnan tiedotteessa kerrotaan. Uutta on muun muassa mahdollisuus lukea kunnanjohtaja Kimmo Kainulaisen blogimietteitä. — Blogi tarjoaa näppärän keinon kuvata hiukan vapaamuotoisemmin kunnassamme tapahtuvia ajankohtaisia asioita, Kainulainen toteaa tiedotteessa. Värit kertovat kunnan vahvuuksista Kunnan uusi visuaalinen ilme muodostuu neljästä väristä, jotka tiedotteen mukaan pohjaavat Savitaipaleen vahvuuksiin. Pääväreistä maitohorsman purppura viestii kunnan liikunnan ja vapaa-ajan palveluista, vihreä viittaa luontoon ja elinvoimaan. Tehosteväreistä kullankeltainen on kypsän viljan ja kunnan vaakunan väri, joka viestii hyvinvoinnista ja palveluista, harmaa graniitin väri viittaa kehitykseen ja tulevaisuuteen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/26/Savitaipale%20uudisti%20nettisivunsa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kunnanjohtaja%20kirjoittaa%20blogia/2017122404017/4