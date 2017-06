Uutinen

Etelä-Saimaa: Punkit kiusaavat myös eläimiä — yksi nautoihin leviävä tauti on lähes kadonnut Suomen vaarallisimpana pidetty eläin ei veriaterioidensa lähteitä ylenkatso. Puutiaiset eli punkit voivat levittää tauteja myös eri eläinlajeihin. Lajien tautiherkkyyksissä on eroja. Esimerkiksi meilläpäin hevosissa ei ole todettu vakavia puutiaisen levittämiä tauteja. — Eteläisemmissä maissa niitä on hevosissa todettu, toteaa Antti Oksanen, Eviran Laboratoriopalvelujen tutkimusyksikön johtaja. Nautoihin puutiainen voi tartuttaa laidunkuumetta. Sen sijaan punatauti, malariaa muistuttava puutiaisten nautoihin levittämä tauti on kokenut lähes perikadon. 50 vuotta sitten Suomessa oli tuhansia tautitapauksia vuosittain, ja parikymmentä vuotta sitten satoja. — Nykyään niitä ilmoitetaan yhdestä viiteen tapausta vuodessa koko maasta. Taudin katoaminen on ainakin minulle suuri mysteeri, Oksanen sanoo. Yksi syy saattaa piillä laiduntapojen muutoksessa. Vaikka punkit levittyvät pohjoisemmas, nautojen elinpiiri on muuttunut rajatummaksi. — Ne altistuvat vain vähän punkkien suosimille ympäristöille. Se ei kuitenkaan selitä kaikkea, onhan esimerkiksi maisemalaidunnus melko yleistä. Siat eivät punkeista juuri kärsi Laidunkuumetta puutiaiset voivat levittää myös lampaisiin, samoin anaplasmaa, joka aiheuttaa nuorille eläimille myös paikallisia ihovaurioita. Siat eivät punkeista juuri kärsi, sillä ne elävät hyvin eristyksissä, punkkien suosimista ympäristöistä poissa. Kanat, etenkin kesä- ja takapihakanat saattavat kärsiä kanapunkista. — Niiden tautitapauksista ei meille juuri raportoida. Jos yksi lintu lopetetaan, se ei ole tuotannon suhteen suuri menetys, toteaa Oksanen. Tuotantoeläinten punkkitauteja hoidetaan antibiootein. Yleensä pistoksina annettavilla reseptilääkkeillä on usein teurasvaroaika, eli eläin voidaan teurastaa vasta tietyn ajan kuluttua lääkkeen annosta. Baltian maissa on todettu puutiaisaivokuumeen levinneen ihmiseen lehmän ja vuohen pastöroimattoman maidon kautta. Suomessa vastaavaa ei ole todettu. Lue koko uutinen:

