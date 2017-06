Uutinen

Etelä-Saimaa: Michael Monroe häärii monella areenalla — syksyllä X Factorin tuomariksi Michael Monroen soolouran alkamisesta on tänä vuonna kulunut 30 vuotta. Merkkipaalua juhlistettiin kesän alussa kokoelmalevyllä The Best, jolle on poimittu keskeisimmät palat rock-ikonin soolotuotannosta. Pitkä ura kootaan myös Saku Perinnön ohjaamaan dokumenttiin, joka saa ensi-iltansa syksyllä. Monroe halusi tehdä nimenomaan dokumentin, sillä näyteltyjen elokuvien kohdalla lopputulos on usein korni. Kameroiden edessä oleminen on ollut Monroelle arkea hänen työskenneltyään yhtenä The Voice of Finlandin tähtivalmentajana. Hän luopui paikastaan laulukilpailussa kuuden tuotantokauden jälkeen toukokuussa. Kokemustaan formaatin parissa Monroe luonnehtii opettavaiseksi, kiinnostavaksi ja hauskaksi. — Ohjelmalla on ollut suuri merkitys minulle ja uralleni. Mieleeni ovat jääneet useat loistavat laulajat, esimerkiksi Saara Aalto. Lisäksi olen saanut ohjelman myötä paljon uusia faneja, alle 10-vuotiaista jopa yli 90-vuotiaisiin. Televisiosta Monroe ei poistu. Seuraavaksi mies aloittaa tuomarina MTV3:n X Factor -laulukilpailussa, jonka tuomaristossa istuu myös eräs hänen The Voice of Finland -suojateistaan. — On aivan loistavaa päästä työskentelemään Saara Aallon kanssa! Se on yksi päällimmäisistä syistä, että lähdin mukaan ohjelmaan. Lappeenrannassa Monroe keikkailee vajaa vuorokausi ennen kuin lämmittelee Guns N’ Rosesia Hämeenlinnassa. Miltä tuntuu heittää ensin intiimi klubikeikka ja heti putkeen toinen keikka massiivisissa puitteissa yli 50 000 katsojalle? — Sehän on loistava kontrasti! On myös hyvä, että meillä on yksi lämmittelykeikka päivää ennen, ettemme mene ihan kylmiltään 50 000 ihmisen eteen, Monroe toteaa. Vastikään Monroe teki rockhistoriaa esiintyessään yhdessä Foo Fightersin kanssa samalla lavalla. Samanlaisen yllätyselementin mahdollisuudesta Gunnareiden keikalla artisti ei suostu hiiskumaan, mutta bändin paluuta lähes alkuperäisellä kokoonpanolla hän pitää jo itsessään yllätyksenä. — Olihan se aluksi vaikea uskoa, mutta olen iloinen, että pojat saivat välinsä kuntoon niin, että soittavat taas yhdessä. Hämeenlinnassa järjestetään keikan yhteydessä Guns on the Rocks -näyttely, jossa on esillä Guns N’ Roses- ja Hanoi Rocks -memorabiliaa. Monroeta ajatus näyttelystä lämmittää. — On kiva nähdä omaa historiaa ja muistutuksia siitä, että on saanut urallaan kuitenkin aika kivasti aikaan. Monroen pitkää soolouraa juhlitaan Helsingin Kulttuuritalolla kahden tunnin erikoiskeikalla lokakuussa. Miten rocktaivaan kiintotähti ohjeistaisi uusia artisteja, jotka haaveilevat kestävästä urasta musiikkimaailmassa? — Kannustaisin heitä olemaan tinkimättömiä omia itsejään ja uskollisia tyylilleen sekä tekemään hommansa aina aidosti ja rehellisesti. Michael Monroe ravintola Old Cockissa Lappeenrannassa 30.6. ja Imatran yöt -tapahtumassa 22.7. Lue koko uutinen:

