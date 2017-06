Uutinen

Etelä-Saimaa: Matkailubisnes ei vetänyt Tuosassa, lomakylän tilalle hulppeita omarantaisia tontteja Suunnitelma golfkentän läheisestä matkailubisneksestä ja lomakylästä Lappeenrannan Tuosassa on nyt haudattu. Lomakylä korvautuu omarantaisilla loma-asunnoilla. Noin 12 hehtaarin maa-alueen Tuosassa omistava Skanska Talonrakennus on hakenut ranta-asemakaavaan muutosta. Omarantaisiksi tonteiksi vajaat kymmenen vuotta sitten jo kaavoitetut alueet jäävät ennalleen. Sen sijaan lomakyläksi kaavoitettu osa muuttuu, jos nyt nähtävillä oleva kaavamuutos hyväksytään. Skanskalle uutta kaavaa laatinut Alpo Leinonen Insinööritoimisto Alpo Leinosesta sanoo, että lomakylätyyppisen loma-asumisen kysyntä on hiipunut, ja tarjontaa on liikaakin. Lomakylässä loma-asunnot olisivat olleet yhtenäisinä kortteleina ylhäällä kauempana rannasta, minkä lähellä olisi ollut pari saunaa yhteisessä käytössä. — Omarantaisten tonttien kysyntä etenkin Saimaalla sen sijaan on kasvanut koko ajan, arvioi Leinonen. 320 neliön loma-asuntoja Tulevilla 3 200 — 5 800 neliön rakennuspaikoilla on kullakin rakennusoikeutta 320 neliötä. Lomarakennukset sijaitsevat 40 — 100 metrin päässä rannasta ja saunat lähempänä rantaa. Kaupungin asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori selvittää, että rakennuspaikat ovat loma-asumista, ei pysyvää asumista varten, vaikka alue onkin vain kuuden kilometrin päässä kaupungista. Veijovuori muistuttaa, että maanomistaja vastaa infraverkon kustannuksista. Maanhankintainsinööri Teemu Kärkäs Skanskalta toteaa, että Skanska saattaa myydä alueen kokonaisuutena tai tontin kerrallaan. — Viemme nyt kaavaa eteenpäin, jotta kauppatavara hahmottuu. Ensi kevät voisi olla otollista aikaa markkinoida tontteja. Tuosan leirikeskus jatkaa ”joitakin vuosia” Skanskan UPM:ltä ostaman alueen lisäksi kaupunki kaavoitti aikanaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistaman Tuosan leirikeskuksen alueen lomakyläksi. Seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkusen mukaan Tuosan leirikeskus saanee jatkaa toimintaansa ”joitakin vuosia”. Kankkunen uskoo, että seurakuntayhtymäkin harkitsee muutoksen hakemista lomakyläkaavaan. — 10 vuoden kiinteistöohjelmassa leirikeskus kuuluu myytävien listalle. Nyt seuraamme, miten siinä naapurissa rakentaminen edistyy, selvittää Kankkunen. Nykyisessä kaavassa Tuosaan on kaavoitettu kaikkiaan noin 50 loma-asuntoa. Lue koko uutinen:

