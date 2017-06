Uutinen

Etelä-Saimaa: Lemmikkien punkkisairauksilla monenlaisia oireita Taas tuossa lattialla on herneen kokoinen harmaa pallo verta täynnä — tuttu tilanne lemmikinomistajille. Punkit voivat levittää tauteja myös lemmikkeihin. — Ne ovat todellinen uhka, mutta niitä ei diagnosoida kovin usein. Esimerkiksi tänä vuonna en ole tehnyt ainoatakaan diagnoosia. Lisäksi osa lemmikkien tartunnoista paranee itsestään, toteaa eläinlääkäri Tuija Hyyrynen lappeenrantalaiselta eläinklinikka Loimelta. Lemmikkien punkkisairauksien toteaminen on usein hankalaa, sillä oireet ovat moninaisia; kuumeilua, ruokahaluttomuutta, vaisuutta, väsymystä, ontumista. Kaikki tartunnan saaneet eläimet eivät edes saa näkyviä oireita. Esimerkiksi borrelioosin saanut lemmikki voi olla täysin oireeton, mutta hoitamaton tauti voi kehittyä krooniseksi niveltulehdukseksi tai munuaissairaudeksi. Lemmikeille kahdenlaisia lääkkeitä Lemmikkien punkkien ennaltaehkäisyyn on kahdenlaisia lääkkeitä. Paikallisvaleluliuoksista ja punkkipannoista lääke leviää rasvan mukana eläimen rasvakerrokseen. Suun kautta otettava tabletti vaikuttaa eläimen verenkiertoon tietyn ajan. Niiden mukana on ohjeet lääkeaineiden vesistöön huuhtoutumisen estämiseksi. — Luonnossa ja vedessä on hyönteisiä, joita ei haluttaisi tappaa punkkilääkkeillä, Hyyrynen muistuttaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/26/Lemmikkien%20punkkisairauksilla%20monenlaisia%20oireita/20171629/4