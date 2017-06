Uutinen

Etelä-Saimaa: Lemin kirkonseutu suuri hyötyjä, valtion laajakaistatuki höllentyi ja ulottuu sadan metrin päähän asiakkaasta Valokuidun rakentaminen Lemille ja muihin Länsi-Saimaan kuntiin saa vetoapua. Eduskunnan toissa viikolla hyväksymän laajakaistalain muutoksen myötä valtion tuella rakennettavan valokuitulinjan voi ulottaa huomattavasti lähemmäs asiakasta kuin aiemmin. Lainmuutos vaikuttaa erityisen myönteisesti Lemillä, jossa kirkonkylän ja lähiympäristön asukkaat pääsevät aiemmin arvioitua edullisemmin kiinteän valokuidun asiakkaiksi. Asiakas maksaa sadan metrin linjan Saimaan kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen pitää lakimuutosta huomattavana edistysaskeleena. Aiemmin asiakas joutui maksamaan valokuidun asennuksen kahden kilometrin matkalle, mutta nyt maksullinen pituus putoaa sataan metriin. Tukitaso valtion rahalla on nyt samanlainen kuin EU:n maaseuturahaston tuella rakennettavalle valokuituverkolle. Saimaan kuitu on viime vuodesta lähtien rakentanut EU-rahalla valokuituverkkoa Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle. Rakentaminen ilman tukea riskialtista Maaseutu tulee nyt laajasti valtion tuen piiriin. Lemin kirkonseudulle olisi muuten muodostunut halkaisijaltaan neljän kilometrin suuruinen ympyrä, joka olisi jäänyt tuen ulkopuolelle. Kaupalliset operaattorit eivät ole olleet kiinnostuneita rakentamaan valokuitua Lemille. Saimaan kuitu on Puhakaisen mukaan ollut aloitteellinen ja aktiivinen lainmuutoksessa. Valokuituverkon ulottaminen Savitaipaleen ja Taipalsaaren syrjäseuduille sekä Lemille olisi ollut taloudellisesti erittäin riskialtista. — Pidimme epäoikeudenmukaisena, että Lemin kirkonkylässä oli tukikelvoton ympyrä, joka olisi tuonut puolen miljoonan euron ylimääräiset rakennuskustannukset. 22,6 miljoonaa euroa avustusrahaa Ainoana miinuksena Tuomo Puhakainen pitää sitä, että vapaa-ajan asunnot eivät edelleenkään saa helpotusta rakennuskustannuksiin, vaikka moni kansanedustaja ajoi asiaa. Valtiolla on 22,6 miljoonaa käyttämätöntä avustusrahaa valokuituverkkojen rakentamiseen. Tätä rahaa haetaan Puhakaisen mukaan nyt Lemin lisäksi Taipalsaarelle ja Savitaipaleelle. Hyvät yhteydet kaikkialle Lemille Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor pitää valtion tuen höllentämistä ilouutisena. Moni lemiläinen toivoo valokuituyhteyden rakentamista. Kunnasta löytyy katvealueita, joissa langaton laajakaista toimii huonosti tai ei ollenkaan. — Tämä uusi kuvio helpottaa meitä kovasti. Nyt saamme hyvät yhteydet joka puolelle kuntaa. Valokuituverkon rakentaminen Lemille alkaa Puhakaisen mukaan syksyllä. Savitaipaleen puolelta Kaihtulasta rakennetaan runkovalokaapeli Urolan ja Toukkalan kautta kirkonkylään. Jos talvi ei yllätä liian aikaisin, runkoverkkoa jatketaan kirkonkylästä Iitiään ja Kuukanniemeen. Lemi on varannut tänä vuonna valokuituverkon rakentamiseen 530 000 euroa, josta kunnanhallitus päätti osakassopimuksen mukaisesti lohkaista lähes 140 000 euroa Saimaan kuidun pääomittamiseen. Lemin kunta liittyi Saimaan kuidun osakkaaksi joulukuussa. Lue koko uutinen:

