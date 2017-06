Uutinen

Etelä-Saimaa: Keinohaima paransi lappeenrantalaisen elämänlaatua Lappeenrantalainen Toni Tiainen on rakentanut itse keinohaimansa. Hän sairastui ykköstyypin diabetekseen 11- vuotiaana. Silloin insuliinia piti annostella neulalla jokaisen aterian kohdalla. — Pistäminen on vähentynyt yli 95 prosenttia. Nyt pistänkin keskimäärin enää vain yhden kerran kahden päivän välein, hän kuvailee. Insuliinin annostelupumppu oli hänellä käytössä jonkin aikaa, ennen kuin diabeteslääkäri Lorenzo Sandini kertoi hänelle keinohaimasta. Hän ei epäillyt hetkeäkään hoitomenetelmää, vaikka se oli sillä hetkellä hyvin harvinainen Suomessa. — Hain tietoa keinohaimasta ja tiesin heti, että tämä on minun juttuni. Tiaisen puhelimessa on sovellus sekä nettisivu, josta hän tarkkailee verensokeriaan tarvittaessa. Lisäksi hänen ihonsa alla on ajantasaista verensokeritasoa edustava, eli kudosnesteen glukoosia mittaava, sensori ja pumppu, joka annostelee insuliinia. Laitteen ensimmäiset kokeilut alkoivat viime talvena. Aluksi pilvipalveluun piti kerätä tietoa verensokeriarvoista. Sitä kerättiin muutama kuukausi, kunnes rakennettiin automaattinen lukijalaite joka yhdistettiin älypuhelimeen. Ensimmäisillä kokeiluviikoilla yöaikana pumppu annosteli sen määrän insuliinia, kuin tarvittiin ja Tiainen huomasi elämänlaatunsa parantuneen. Tuloksena oli helpotus. Nyt pieni piirikortti kulkee mukana jatkuvasti. Se on yhdistettynä langattomasti sekä älypuhelimeen että pumppuun. Tiainen pystyy esimerkiksi urheilemaan aiempaa huolettomammin, eikä hänen tarvitse seurata verensokeriarvojaan jatkuvasti, sillä pumppu annostelee insuliinia sen mukaan, kuinka paljon hän sitä kullakin hetkellä tarvitsee. — Verensokerin tasapaino oli ennen huippuhyvä silti arvoon on tullut lisää parannusta. Nyt ollaan jo erittäin lähellä terveen ihmisen tasoa. Ohjelmisto ei kuitenkaan osaa vielä kaikkea automaattisesti. — Pienet välipalat laite tunnistaa, mutta isompien ruoka-annosten kohdalla pitää edelleen arvioida, kuinka paljon insuliinia tarvitsen. Ongelma myös syntyy aika ajoin älypuhelimen kanssa, joka silloin tällöin takkuilee. Vaikka sovellus kaatuisi, se ei aiheuta diabeetikolle suurta vaaraa, sillä pumpussa on olemassa turvarajat. Laite on varmatoiminen. Paluuta pistämiseen hän ei kuitenkaan suunnittele. — Vain jos pumppu menee rikki palaan vanhaan hoitomenetelmään. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/26/Keinohaima%20paransi%20lappeenrantalaisen%20el%C3%A4m%C3%A4nlaatua/2017122397854/4