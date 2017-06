Uutinen

Etelä-Saimaa: Kansainvälisillä markkinoilla on myös Suomi 100 -juhlatori Kansainväliset suurmarkkinat levittäytyvät taas Lappeenrannan satamaan loppuviikoksi torstaista alkaen. Markkinoille on ilmoittautunut tiedotteen mukaan ennätysmäärä myyjiä eli noin 120 kauppiasta 30 eri maasta. Aiempien vuosien tapaan tuotteita ovat esittelemässä ja myymässä niiden alkuperäiset valmistajat tai tuottajat. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi markkinoilla on myös juhlatori, jolla on myynnissä aiempaa enemmän Suomen maakuntien erikoistuotteita. Markkinoilla myydään pääasiassa ruokaa ja käsitöitä, mutta mukana on myös muun muassa iso hollantilainen kukkakauppa. Markkinoilla on runsaasti myös katuruokapaikkoja bratwursteja tarjoavasta saksalaisesta hiiligrillistä kreikkalaiseen gyros-ravintolaan ja ranskalaiseen creperiehen. Kansainväliset suurmarkkinat kiertää ympäri Suomea yli kymmenellä paikkakunnalla. Lappeenranta on toinen paikkakunta Mikkelin jälkeen. Markkinat ovat avoinna Lappeenrannan satamatorilla ja Kasinonpuistossa torstaista lauantaihin kello 10—20 ja sunnuntaina kello 10—18. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/26/Kansainv%C3%A4lisill%C3%A4%20markkinoilla%20on%20my%C3%B6s%20Suomi%20100%20-juhlatori/2017122403332/4