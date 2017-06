Uutinen

Etelä-Saimaa: Itä-Lännessä entistä tiukemmat turvatoimet — Imatra turvaa kävelykatua arkiturvallisuuden lähtökohdista Terroriteon uhka on kiristänyt pesäpallon Itä-Länsi-ottelun turvajärjestelyjä. — Kyllä terroriuhkaa on käsitelty ottelua järjestävän yhtymän kokoukissa. Poliisilta on tullut aikaisempaan poikkeavammat ja tarkemmat turvaohjeet kuin aiemmin. Muutos on tapahtunut tänä vuonna, sanoo tapahtuman johdosta vastaava Juha Tikkanen. Tikkanen on ollut järjestämässä pesäpallon Itä-Länsi-tapahtumia vuodesta 2000 lähtien. Viikon kuluttua pelit pelataan Imatran Ukonniemessä. — Viime vuonna Kouvolassakin oli hyvät turvajärjestelyt, mutta ei näin tarkkoja kuin Imatralla. Yksityiskohtia nykyisistä ohjeista ei voi tietysti kertoa, sanoo Tikkanen. Normaaleissa Superpesiksen sarjapeleissä ei ole Itä-Lännen kaltaisia turvajärjestelyjä. Tikkasen mukaan vuoden kärkiottelu on noin 5 000 tuhannen ihmisen suurtapahtuma, kun isoimmat superpesiksen pelit jäävät noin 2 000 - 3 000 katsojaan. Otteluiden järjestelytkin ovat erilaiset. Kävelykadun päissä autoja ohjaavat kukkaistutukset Imatran kaupungin turvallisuuskokouksessa on myös keskusteltu mahdollisesta terroriuhasta. — Käymme normaalisti kokouksessa poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa läpi eri tapahtumat ja niiden kaikki turvariskit. Siis emme käsittele pelkästään terroriuhkaa, vaan yleisesti riskejä, sanoo vs. turvallisuuspäällikkö Arja Kujala Imatran kaupungilta. Kujalan mukaan kaikkeen uhkaan ei pystytä millään varautumaan. — Jos sitten poliisi tiedottaa lisääntyvästä uhasta, niin siihen pystytään reagoimaan nopeasti. Koskenpartaan kävelykadulla tehtiin liikennejärjestelyitä Tukholman terroristi-iskun jälkeen, mutta lähtökohtana on arkiturvallisuuden parantaminen. — Tällä hetkellä siellä on betonisia kukkaistutuksia, joilla ohjataan liikennettä. Ja raskaampia penkkiratkaisuja. Järjestelyjä on tehty ennen kaikkea sen takia, koska kävelykadulle eksyy epähuomiossa autoja. Kadulla on esimerkiksi lasten leikkipaikka. Kujalan mukaan kävelykadun isoissa yleisötapahtumissa voi toki olla järjestäjien autoja sivukatujen päissä estämässä vielä kulkua kadulle. Katua ei voi kokonaan sulkea, muun muassa pelastusajoneuvojen ja tavaratoimitusten takia. Lue koko uutinen:

