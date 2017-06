Uutinen

Etelä-Saimaa: Ilpo Heltimoinen sanoo pysyvänsä perussuomalaisena Perussuomalaisten Kymen piirin puheenjohtaja Ilpo Heltimoinen on edelleen perussuomalainen. Etelä-Saimaalle vinkattiin, että Heltimoinen olisi siirtymässä siniseen tulevaisuuteen. — Olen tukevasti perussuomalainen, Heltimoinen sanoo. Heltimoinen on ollut matkoilla pari viikkoa, ja hän aikoo maanantain aikana päivittää tilannetta soitella joillekin perussuomalaisten Kymen piirin jäsenille. Heltimoisen mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän jakautuminen perussuomalaisiin ja siniseen tulevaisuuteen koskee ainoastaan kansanedustajia, eikä ole ainakaan vielä ole näkynyt Lappeenrannassa tai muualla Kaakkois-Suomessa. — En ole kuullut yhdenkään valtuutetun loikanneen yhteen minnekään. Minulla ei ole tietoa mistään jakautumisesta. — Sinistä tulevaisuutta ei tietääkseni ole Etelä-Karjalassa. Poikkeuksena on työministeri Jari Lindström, joka on ilmoittanut muodostavansa oman valtuustoryhmänsä Kouvolassa, Heltimoinen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/26/Ilpo%20Heltimoinen%20sanoo%20pysyv%C3%A4ns%C3%A4%20perussuomalaisena/2017122403419/4