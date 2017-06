Uutinen

Etelä-Saimaa: Diabeteksen hoidossa yritetään päästä eroon ihon alle pistävästä hoitomenetelmästä. Vakionopeussäädin. Siihen diabeteslääkäri ja endokrinologi Lorenzo Sandini Etelä-Karjalan keskussairaalasta vertaa keinohaimaa. — Kun laitat sen päälle, huomiosi vapautuu kojelaudasta. Samoin keinohaima vapauttaa käyttäjänsä jatkuvasta tarpeesta tarkkailla insuliinimääriä. Se ei kuitenkaan vapauttaa täysin päätöksenteosta. Keinohaima on Suomessa uusi ja hitaasti yleistyvä hoitomenetelmä nuoruustyypin diabeteksen hoidossa. Ympäri Suomea löytyy muutama käyttäjiä. Etelä-Karjalassa kotitekoista keinohaimaa käyttää yksi henkilö. Normaalisti diabeteksen insuliinin korvaushoito toteutetaan joko pistämällä insuliinia ihon alle monta kertaa päivässä tai insuliinipumpun avulla. Keinohaimassa sovellus hoitaa annostuksen lähes automaattisesti. — Ensisijainen etu keinohaimasta on verensokerin hallinta öisin, kun liikuntaan tai ruokailuun liittyviä äkillisiä vaihteluja on vähemmän, kertoo Sandini. Etelä-Karjalassa keinohaimakokeilu aloitettiin viime vuoden talvena. Ensimmäiset palautteet hoidosta ovat jo selvillä. Keinohaiman ansiosta diabetesta sairastavalla verensokeri on saatu tasattua. Hoidon hyötynä on myös se, että perinteisessä pumpussa diabeetikko joutuu itse arvioimaan insuliinin tarpeen. Keinohaiman virhetoleranssi estää verensokerin liiallisen laskemisen tai nousemisen nopeasti. Keinohaima toimii siten, että ihon alle asetetaan sensori, joka mittaa jatkuvasti glukoosia. Mittaustulokset siirtyvät viiden minuutin välein mikrotietokoneeseen. Se puolestaan antaa insuliinipumpulle käskyjä annostella insuliinia, jos sokeri on korkealla ja glukagonia, jos sokeri on matalalla. Hoidon nimi, keinohaima tulee siitä, että laitteisto havainnoi verensokerin vaihtelua ja reagoi siihen samalla tavalla kuin terveen ihmisen haima, mutta hitaammin. — Keinohaimaansa rakentavien määrä nousee lähivuosina huomattavasti, arvelee Etelä-Karjalan keskussairaalan ylilääkäri ja sisätautien professori Tuomo Nieminen. Keinohaima pitää rakentaa itse Insuliinipumppu ja sensorit kuuluvat tavallisiin diabeteksen hoitovälineisiin, mutta järjestelmää joka yhdistäisi nämä kaksi osaa ja annostelisi insuliinin puoliautomaattisesti ei Euroopan markkinoilta löydy. Potilas voi kuitenkin itse rakentaa sellaisen järjestelmän. Mikrotietokone maksaa alle 200 euroa. Linux-pohjainen sovelluksen toiminta perustuu avoimen ja ilmaisen lähdekoodiin, jonka kautta ohjelmistoa voi käyttää ja kehittää kuka vain. — Ongelma on se, että keinohaiman käyttö vaatii harrastuneisuutta ja teknistä orientoituvuutta, kertoo Nieminen. Järjestelmä onkin kehittynyt nopeasti maailmanlaajuisten kehittäjien ja käyttäjien verkostoon ansiosta. Tällä hetkellä keinohaimahoito ei kuulu eurooppalaisiin hoitosuosituksiin. Sandini kertoo, että tutkimusta keinohaiman toimivuudesta on, mutta vain yksi valmistaja on hakenut ja saanut markkinointiluvan omalle järjestelmälle Yhdysvalloissa. Ykköstyypin diabetesta, niin kutsuttua nuoruusiän diabetesta, sairastaa Suomessa 40 tuhatta henkilöä. Diabetesliiton tietojen mukaan se on 15 prosenttia kaikista diabetesta sairastavista. Vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaan jatkuva tarve mitata ja annostella insuliinia aiheuttaa uupumusta varsinkin diabetesta sairastavien lasten vanhempien keskuudessa. Automaattiohjauspumppu hoitaisi annostelun käyttäjänsä puolesta. — Vaikka keinohaima voi helpottaa nuoruustyypin diabetesta sairastavan potilaan tai hänen huoltajansa arkea, insuliinin korvaus on vaativa hoito, muistuttaa Sandini. Lue koko uutinen:

