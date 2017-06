Uutinen

Etelä-Saimaa: Big Band -musiikki soi jälleen Imatralla — Katso ilmaiskonsertit! Imatra Big Band Camp -kesäkurssi järjestetään tällä viikolla 26.6.-1.7. Se tarjoaa myös useita ilmaiskonsertteja Koskenpartaalla. Kesäkurssin kouluttajiksi on saatu aiempien vuosien tapaan big band -musiikin huippuosaajia. Kurssin johtajana toimii Antti Rissanen, ja kurssin ulkomainen kapellimestarivieras on amerikkalainen pianisti, säveltäjä ja sovittaja Mike Longo. Kesäkurssin osallistujat jaetaan 3—4 big bandiin, tason ja tyylilajin mukaan. Bändejä ohjaamassa ovat Rissasen ja Longon lisäksi suomalaiset eturivin big band -kapellimestarit Petri Juutilainen, Tero Lindberg ja Rasmus Soini. Instrumenttiopetuksesta vastaavat niin ikään suomalaiset osaajat. Tyypillinen kurssipäivä koostuu aamun instrumenttisessiosta, luennosta, päivän sektioharjoituksesta ja yhtyeharjoituksista sekä illan konserteista. Koulutustapahtuman ohessa järjestetään useita ilmaiskonsertteja Koskenpartaalla. Konsertteja on yksi tai useampi jokaiselle päivälle keskiviikosta lauantaihin, 28.6.-1.7. Ilmaistapahtumiin on saatu esiintymään sekä kansainvälisesti tunnettuja artisteja että kotimaisia huippuja. Yhdysvalloista Imatralle esiintymään saapuvat tv-tähti ja artisti Nicolle Rochelle sekä muun muassa David Bowien kanssa esiintynyt multi-instrumentalisti Lenny Pickett. Pickett on myös amerikkalaisen tv-kanava NBC:n kuulun Saturday Night Live -ohjelman bändin musiikillinen johtaja. Amerikkalaisten lisäksi kotimaisia big bandeja esiintyy useampia. Muiden muassa torstaina esiintyy svengaavaa jump bluesia soittava Screaming Jay & The Bones ja lauantaina konserttisarjan päättää monipuolinen, naisenergiaa pursuava Ladies’ First Big Band. Lauantaina myös kurssiorkesterit pääsevät lavalle esittelemään koulutuksensa tuloksia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/26/Big%20Band%20-musiikki%20soi%20j%C3%A4lleen%20Imatralla%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Katso%20ilmaiskonsertit%21/2017122403136/4