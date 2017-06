Uutinen

Etelä-Saimaa: Veneen nimeämiseen liittyy paljon vanhoja uskomuksia – Kolme eteläkarjalaista veneen omistajaa paljastaa tarinan aluksensa nimen takaa Hannu Honkanen, Röskär Muutin kaksi vuotta sitten töiden vuoksi Joensuusta Lappeenrantaan. Työskentelen metsäalalla, puu on aina kiehtonut minua. Materiaalina se on sympaattinen: puulla on oma sielunsa. Olin himoinnut puuvenettä jo pitkään, ja uudessa kotikaupungissa päätin toteuttaa haaveeni. Vuonna 2014 päätimme ostaa veneen veljeni Juha Honkasen ja ystäväni Kenneth Erikssonin kanssa. Ostimme veneen kolmistaan osittain taloudellisen tilanteen vuoksi, mutta osittain siksi, että olisimme joka tapauksessa aina yhdessä veneellä. Yhdellä ihmisellä ei ole tarpeeksi rahaa tai aikaa hoitaa puuvenettä. Löysimme Röskärin kesäkuussa veneitä myyvältä nettisivulta. Silloinen omistaja oli vanha pastori, joka osasi kertoa jonkin verran veneen historiasta. Röskär on nimetty pienen ruotsalaisen saaren mukaan. Vene on valmistunut vuonna 1948, eli se täyttää pian jo 70 vuotta. Röskär on vanha troolari, ja ensimmäiset vuosikymmenet se on troolannut kalaa Ruotsin järvissä. Halusimme tietää, mitä nimi tarkoittaa. Nettisanakirjat eivät tarjonneet vastausta. Käänsimme yhdyssanan osat erikseen hakupalvelu Googlen kääntäjän avulla. Kääntäjän mukaan ”rö” tarkoitti takapuolta ja ”skär” leikkausta. Nauroimme vedet silmissä ja sinetöimme ostopäätöksen. Kaunotar oli nimensä veroinen. Puuveneen hoitaminen on työlästä. Olemme puuhailleet veneen parissa viimeiset pari vuotta. Olemme uusineet pohjan, maalanneet kajuutan ja tehneet pientä remonttia koko ajan. Pikku hiljaa olemme lisänneet riippumattoja ja muita mukavuuksia. Kukaan meistä kolmesta ei ole omistanut aiemmin venettä. Kokemattomuus ei ole kuitenkaan haitannut. Kun motivaatio on kohdillaan, eikä pelkää alkaa sorvata, asiat järjestyvät. Vesillä olemme joutuneet ongelmiin monta kertaa. Kahdesti ajelehdimme Saimaalla todellisessa merihädässä. Kerran vesipumppu hajosi, ja myrsky riepotteli venettä. Olemme kuitenkin aina selvinneet rantaan asti. Lue koko uutinen:

