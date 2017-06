Uutinen

Etelä-Saimaa: Takka toi savua asuntoon Ruokolahdella Etelä-Karjalan pelastuslaitos kävi sunnuntaina tuulettamassa asuntoa Ruokolahden Lauttapolulla. Päivystäjän mukaan kohteessa ei ollut tulipaloa, vaan takasta tuli savua sisätiloihin. Pelastuslaitos sai hälytyksen savusta hieman ennen iltaseitsemää. Maakunnassa sunnuntai on sujunut pelastuslaitokselta rauhallisesti. Muutaman automaattihälytyksen lisäksi pelastuslaitos on käynyt tarkistamassa Lappeenrannassa savuavaa skeittiramppia, jossa on pidetty nuotiota. Lue koko uutinen:

