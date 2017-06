Uutinen

Etelä-Saimaa: Simo Lipsanen lensi kolmiloikkakisan ylivoimaiseen voittoon yleisurheilun ykkösliigassa Vaasassa Simo Lipsasen vahva kausi kolmiloikkapaikalla jatkuu. Lappeenrannan Urheilu-Miesten edustaja oli ylitse muiden yleisurheilun Euroopan maajoukkueiden ykkösliigan kilpailussa Vaasassa sunnuntaina. Lipsanen hyppäsi parhaallaan 16,75, kun kisassa toiseksi tullut Bulgarian Georgi Tsonov jäi 16,24:ään.Kolmanneksi sijoittui Sveitsin Nils Wicki, joka teki kauden parhaan tuloksensa 15,70, mutta jäi Lipsasesta metrin ja viisi senttiä.Voittotulos on Lipsasen uran kolmanneksi paras suoritus ulkoradoilla ja jää 18 senttiä hänen viikon vanhasta ennätyksestään.— Sellaista aika perustekemistä. Vauhti toimi tänään hyvin, mutta loikat olivat ehkä aavistuksen huonompia kuin viikko sitten Kuortaneella. Mutta kropassa on ihan hyvä tuntuma, ja se on aina tärkeintä, Lipsanen tuumi Yle Urheilun haastattelussa kilpailun jälkeen.Lipsasen kauden pääkilpailu on 22-vuotiaiden Euroopan-mestaruuskilpailut, jotka järjestetään Puolan Bydgoszczissa 13.—16. heinäkuuta.LUM:n loikkaaja on toki ylittänyt myös aikuisten MM-kisarajan, joten hänet nähdään maailman parhaiden yleisurheilijoiden joukossa Lontoossa 4.—13. elokuuta. Lue koko uutinen:

