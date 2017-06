Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahdella ja Rautjärvellä sähköjä poikki Vajaat 700 Imatran seudun sähkön asiakasta on parhaillaan ilman sähköä Ruokolahden itäosissa ja Rautjärvellä. Tieto ilmenee Imatran seudun sähkön verkkosivujen häiriökartasta. Ongelmien aiheuttajasta ei ole tietoa, sillä Imatran seudun sähkön vikapäivystyksen puhelin on varattu. Todennäköinen selitys on Ruokolahden suunnassa raivonnut ukkonen. Seuraamme tilanteen kehittymistä nettisivuillamme. Lue koko uutinen:

