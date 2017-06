Uutinen

Etelä-Saimaa: Peräti 220 000 suomalaista tanssi Hulahulaa juhannusaattona — uusi maailmanennätys jäi silti syntymättä Perjantai-iltana suoritettu yhteistanssin maailmanennätysyritys ei tuonut uutta ennätystä. Yhteiseen ponnistukseen osallistui silti ainakin 220 000 suomalaista. Tanssijoita oli ollut Suomen lisäksi myös Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Uudessa-Seelannissa sekä Afrikassa. Robinin Hulahula-kappaleen tahtiin tanssittuun tanssiin osallistuneiden tarkka lukumäärä on vielä tarkistuslaskennassa, ja ilmoittautumisia on tullut edelleen, joten tarkka lukema on tiedossa vasta ensi viikolla. Nyt saatu lukumäärä laskettiin tapahtumajärjestäjiltä saatujen osallistuja-arvioiden perusteella. Guinnessin maailmanennätyslukema on Hollannissa tehty 264 188 vuodelta 2006. Tuolloin yli neljännesmiljoona ihmistä tanssi samaan aikaan kappaletta ”What a Feeling”. Suomi ei tavoitellut uutta, virallista ennätystä, sillä se olisi rajannut alle 30 hengen mökkijuhannusjuhlat ulos. Hulahula Suomen juhannusaaton tv-lähetys oli tavoittanut illan aikana yli 1,2 miljoonaa katsojaa, ja katsotuin vartti iltakymmeneltä, jolloin tanssia tanssittiin, tavoitti 654 000 suomalaista. Ylen tuottama Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi toteutettu viiden tunnin suora lähetys kiersi ympäri maata erilaisissa juhannustapahtumissa. Lähetysyksiköiden ja –paikkojen määrässä kyseessä oli maan suurin suora tv-tuotanto koskaan. Päälähetyspaikka oli Mikkelissä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/25/Per%C3%A4ti%20220%C2%A0000%20suomalaista%20tanssi%20Hulahulaa%20juhannusaattona%20%E2%80%94%20uusi%20maailmanenn%C3%A4tys%20j%C3%A4i%20silti%20syntym%C3%A4tt%C3%A4/20171628/4