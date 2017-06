Uutinen

Etelä-Saimaa: Korttelipelitapahtuma on huoltojoukkojen voimanpuserrus – Sukupuoliroolit ovat tiukassa jalkapallokentän laidalla Kaksi pillinvihellystä käynnistää pelit Karhumäen tekonurmella Imatran Ukonniemessä. Vaahtosammuttimen kokoiset futarit ampaisevat pallon perään kahdella kentällä. Startti keskittää jännityksen kentille, mutta myös rauhoittaa tilannetta, jonka satakunta 6—7-vuotiasta jalkapallojunioria vanhempineen on kentälle luonut. Käynnissä on korttelipelitapahtuma, jonka järjestää Imatran Palloseuran IPS P09 -juniorijoukkue. Paljon on ehtinyt tapahtua jo ennen turnauksen alkua. Taru Astikaisen osallistuminen alkoi puolenpäivän aikaan. Mokkapalat ovat hyväksi havaittu tarjoilu seuran pyörittämässä kioskissa kentän laidalla. Menekki on taattu. — Onhan näitä leivottu. Ohje on tullut tutuksi, Astikainen nauraa. Ennen turnauksia sovitaan, kuka vanhemmista vastaa mistäkin. Kioskipuolen jöötä pitää Susanna Pöyhönen, mutta vanhemmat ovat itseohjautuvia. Astikainen ilmoittautui leivontavuoroon sähköisesti. Joukkueella on netissä oma ilmoitustaulu, josta selviävät aikataulut, pelit, vastustajat, tarjoilut ja talkoovuorot sekä loputtomasti muita juoksevia asioita. — Vanhemmat merkitsevät sinne, miten pystyvät osallistumaan. Tarkemmat tiedot vaihdetaan sähköpostilla. Lue koko uutinen:

