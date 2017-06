Uutinen

Etelä-Saimaa: Kesäale on kiva yllätys — muttei saa yhtä paljon väkeä liikkeelle kuin ennen Alennusmyynti yllätti Matias ja Sampo Rytilahden Lappeenrannan Intersportissa sunnuntaina. — Emme tulleet ostoksille alennusmyyntien perässä, muuten vain satuttiin keskelle niitä, vanhempi veljeksistä, Matias Rytilahti sanoo. Hän olisi tullut joka tapauksessa, sillä pikkuveljelle pitää löytää mahdollisimman kevyt frisbeekiekko. Kauppakeskus Galleriassa ostoksilla olleet Janina Kokkonen ja Antony Smal suhtautuvat samoin. He tulivat ostoksille pakon sanelemana. — Emme edes tienneet alennusmyynneistä, tulimme koska oli pakko ostaa uudet farkut, Kokkonen sanoo. Perinteisesti juhannukselta Perinteisesti kaupat ovat aloittaneet kesän suuret alennusmyyntinsä vasta juhannuksen jälkeen. Tämän vuosikymmenen aikana eri puolilla maata on kuitenkin ryhdytty uutisoimaan siitä, että alekyltit ovat ilmestyneet katukuviin jo aiemmin jopa paria viikkoa juhannusta ennen. Intersport pitää perinteisestä alenaloittamisajasta kiinni — ainakin melkein. — Varsinaisesti meidän alemme alkaa vasta huomenna maanantaina. Tämä on tällainen varaslähtö, kertoo Ville Oinonen, liikkeen jalkineosaston vastaava. Naisille tärkeämpiä Kassalla on jono, mutta kesäalet eivät kuitenkaan vedä samalla läheskään tavalla väkeä kauppoihin kuin ennen, Oinonen sanoo. — Ennen oli ne muutamat vakioalet. Nyt joku myy jotain alennuksella joka viikko. Kaupan liitto teetti kyselyn kausialeista tutkimuksen ennen viime joulun alennusmyyntejä. Se totesi, että naiset pitävät perinteisiä kausialeja tärkeinä, miehet puolestaan etsivät innokkaammin erilaisia kampanjatuotteita. Ulkomaisten verkkokauppojen vahvistunut asema on muokannut kotimaisen kaupan kilpailukenttää, totesi Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja tuolloin. — Tavallisesti verkkomaailmassa kilpaillaan kampanjoilla. Nyt myös kivijalkakauppojen on järjestettävä samantyyppisiä kampanjoita aiempaa tiuhemmin pärjätäkseen kilpailussa. Intersportin kesäale kestää noin kuukauden päivät, uskoo Oinonen. — Meillä on tärppejä jokaisella osastolla. Ja muutama ässä hihassa niiden lisäksi. Lue koko uutinen:

