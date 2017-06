Uutinen

Etelä-Saimaa: Juhannuksen paluuliikenne vilkastuu sunnuntaina Juhannuksen paluuliikenteen vilkkain päivä on tänään sunnuntaina. Liikenteen odotetaan lisääntyvän iltapäivää kohti mentäessä. Ruuhkahuippu riippuu perinteisesti säästä. Sateisella ilmalla liikennettä kertyy enemmän jo iltapäivällä, kun taas poutasäällä autoja on liikenteessä enemmän vasta illemmalla. Kaakkois-Suomeen on luvattu iltapäiväksi vesisadetta pois lukien Kotkan seutu, jossa iltapäivällä voi nähdä auringonpaistetta. Illaksi keli on ennusteen mukaan kirkastumassa. Lue koko uutinen:

