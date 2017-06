Uutinen

Etelä-Saimaa: Juhannuksen paluuliikenne on sujunut ongelmitta — liikenne hiljenee iltaan mennessä Juhannuksen paluuliikenne on sujunut rauhallisesti sunnuntain aikana. Poliisi ja liikennevirasto kertovat, ettei ongelmia ole ollut. Karhulan kohdalta valtatieltä 7 tavoitettu vanhempi konstaapeli Markku Immonen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että liikenne on rullannut hyvin. — Autoja menee idästä länteen päin yhtenä jonona, mutta liikenne on sujunut hyvin. Ylinopeuksiin ei olla sorruttu, ja meidän tehtävämme on ollut vain tarkkailla tilannetta. Etelä-Karjalassa sää on ollut melko sateista ja tuulista päivän aikana, mutta Kotkan seudulla keli on ollut hyvä. — Täällä Kotka-Hamina-akselilla on ollut hieno kesäinen sää. Meillä päivystys jatkuu iltaan saakka. Liikenneviraston liikennepäivystäjä Pasi Mällinen toteaa, että päivä on ollut koko maan vinkkelistä rauhallinen. Maltti on ollut valttia. — Yllättävän rauhallinen ja hiljainen päivä on ollut, sanoisin jopa että normaalia kesäsunnuntaita hiljaisempaa. Suuria ruuhkapaikkoja ei ole ollut. Suurin ruuhkahuippu on ollut iltapäivän aikana. — Arvioisin, että kuuteen mennessä suurin osa liikenteestä on ohi, ja iltaa kohden liikenne hiljenee entisestään. Liikennevirastosta todetaan, että myös juhannuksen menoliikenne oli ollut yllättävän hiljaista. — Liekö sitten ihmiset lähteneet ollenkaan liikkeelle tänä juhannuksena, kun säät ovat olleet melko viileitä, Mällinen pohtii. Lue koko uutinen:

