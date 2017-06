Uutinen

Imatran kylpylän uuden allasosaston perustuksia valetaan — ensi viikolla työmaalle tulee torninosturi Kesäkuun alussa käynnistyneet Imatran kylpylän laajennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Vanhan kylpylärakennuksen viereiseltä rakennustyömaalta on kaadettu puut ja tulevan allasosaston kohdalle on kaivettu noin neljä metriä syvä monttu. Vastaava mestari Paavo Ollikainen kertoo, että parhaillaan tehdään uuden allasosaston kellarikerrokseen sijoittuvan tasausaltaan perustuksia. — Viime keskiviikkona valettiin ensimmäiset anturat, ja betonivalutyöt jatkuvat edelleen, kertoo Ollikainen Rakennusliike Evälahdelta. Heinäkuun alussa työt jatkuvat maapaineseinien rakentamisella 400 neliömetrin suuruisen allasosaston ympärille. Sen jälkeen rakennetaan seuraava holvikerros. Nykyisen Taikametsän viereen tulevalle Taikajoki-osastolle tulee muun muassa Taikajoki-allas, kylmän ja kuuman veden altaat, vesijuoksuallas ja poreallas. Tällä viikolla rakennustyömaalle pystytetään torninosturi, jonka puomi ulottuu 40 metriä. Ollikainen kertoo, että nosturi on työmaa-alueella jouluun saakka. — Kylpylän uuden allasoston kellarikerros ja altaat ovat paikallavalurakenteisia. Muut kerrokset ovat sen sijaan elementtirakenteisia. Sokkelista ylöspäin tulee kuorielementtejä ja loput holvit ovat ontelolaattoja. Toiseen kerrokseen sijoittuu IV-konehuone. Ollikaisen mukaan Taikajoki-allasosasto yhdistetään vanhaan kylpylärakennukseen nykyisen allasosaston kulmauksesta ensi kevättalven aikana. Tällä hetkellä kylpylän hätäuloskäyntinä toimivan oven kohdalle rakennetaan uusi valvomo, josta on näköyhteys kylpylän piha-alueelle sekä vanhalle että uudelle allasosastolle. — Ensi kevään aikana valmistuu myös kylpylän terassilaajennus uuden allasosaston kohdalle, Ollikainen sanoo. Kylpylän rakennustyömaalla työskentelee tällä hetkellä kolme henkilöä Rakennusliike Evälahdelta ja lisäksi muutamia aliurakoitsijan työntekijöitä. — Työt ovat vasta alkusuoralla. Jatkossa työvoimaa lisätään tarpeen mukaan. Vaikka kesälomat pyörivät, niin työmaa ei hiljene, Ollikainen kertoo. Hänen mukaansa työt ovat tähän mennessä edenneet suunnitelmien mukaan, ja aikatauluissa on pysytty. — Rakennamme soraharjun päälle, joten perusta on hyvä. Teemme siitä huolimatta salaojitukset laajennuksen ympärille kuten on vanhallakin puolella. Imatran kylpylän allasosaston laajennus valmistuu toukokuun lopulla 2018.

