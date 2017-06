Uutinen

Etelä-Saimaa: Yllättävän rauhallinen juhannus pelastuslaitokselle — lauantaina autettiin loukkaantunutta retkeilijää Parikkalassa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on ollut melko kiireetön juhannus. Päivystävä päällikkö Sampsa Lintunen kertoo, että juhannus on ollut oikeastaan toivotun rauhallista. — Ei isompia onnettomuuksia, eikä isompia tulipaloja. Onnettomuusriskiä on ehkä hivenen rauhoittanut se, ettei ole ollut hellesäätä, sanoo Lintunen. Aattona pelastuslaitos kävi avustamassa kesämökin saunan lattian sammutusta Taipalsaarella. — Sitten on ollut automaattihälytyksistä johtuvia pieniä tehtäviä. Parikkalassa käytiin lauantaina neljän jälkeen auttamassa retkeilijää, joka oli hieman loukkaantunut, sanoo Lintunen.

