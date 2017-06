Uutinen

Etelä-Saimaa: Viimeinen suvetar tapasi juhannusjuhlissa rakuunansa – nyt pari on ollut 20 vuotta naimisissa Se oli kohtalo. Heidi Söderlund ajatteli heti Fredrik Söderlundin nähdessään, että tulee menemään tuon miehen kanssa naimisiin. — Jotain mystistä siinä oli, Heidi sanoo. Pariskunta tapasi juhannuksena 1994. Heidiä oli pyydetty Myllysaaren juhannusjuhlille suvettareksi, ja Fredrik puolestaan määrättiin perinneratsastajana tanssittamaan juhannusneitoa ja suvetarta. Kumpikaan ei ollut juhlissa täysin vapaaehtoisesti. Tuolloin 20-vuotias Heidi oli myymässä kukkia torilla, ja Eila Lehti pyysi häntä suvettareksi hänen naurunsa perusteella. Aiemmin neidot oli valittu missikisoissa, mutta vuonna 1994 kyse oli enää perinteen ylläpidosta. Se vuosi jäikin viimeiseksi, kun neitoja enää valittiin. Myös 21-vuotiaalla Fredrik Söderlundilla oli alun perin aivan muita juhannussuunnitelmia. Tanssi toi yhteen — Tässä lipputangon juuressa oli lava, vähän pienempi kuin nykyinen asfalttikenttä. Tanssimaan siinä mahtui, muistelee Heidi Söderlund Myllysaaren leikkikentällä. Heidi Söderlund ja juhannusneito Maarit Tuunanen kuljetettiin Lappeenrannan satamasta Myllysaareen hevoskärryillä. Heidi näki Fredrikin jo kärryistä. Fredrikin perinneratsastajakollega Teemu Kemppainen oli sotilasarvossa ylempi, joten hän sai valita ensin. — Kysyin, haluaako hän tanssitettavakseen tuon tumman vai vaalean. Hän halusi tumman, joten minulle jäi vaalea, hän kertoo Heidi kainalossaan. Molemminpuolinen kiinnostus syttyi viimeistään tanssiessa, ja pari viettikin lopulta koko juhannuksen yhdessä. Fredrikin mukaan jotain kertoo jo se, että häneltä suurelta makkaranystävänä jäi ilmainen makkara syömättä. Unohtunut lipuke on edelleen tallessa. — Sillä tiellä ollaan, Heidi sanoo. Erilaiset temperamentit ärsyttävät Söderlundit viettävät tänä kesänä 20-vuotishääpäiväänsä. Kaikki ei kuitenkaan ole ollut pelkkää ruusunpunaa ja sireenien tuoksua. Parin erilaiset temperamentit aiheuttavat yhteenottoja. — Fredrik suuttuu herkästi ja leppyy nopeasti. Hänen mielestään minä taas pidän mykkäkoulua jos olen parikin minuuttia hiljaa. — Heidi on suuttunut minulle siitäkin, että olen jo leppynyt siinä vaiheessa kun hän on vasta ehtinyt suuttua, Fredrik kertoo. Hänen mielestään molemmat kuitenkin tylsistyisivät liian helpossa suhteessa. — Fredrik on melkein ainoa ihminen, joka saa minut suuttumaan. Toisaalta, intohimoa on sitten joka suuntaan. Me riitelemme rajusti, mutta myös rakastamme rajusti, Heidi sanoo. Parasta suhteessa heidän mukaansa onkin se, että aina on joku, johon voi luottaa. Vastoinkäymisissä pari on aina samalla puolella. Iltatee yhdistää Arjesta selviytymisen apuna Söderlundeilla on ollut alusta asti rutiinina yhteinen iltapala. — Vaikka se olisi vain tee television ääressä. Se on ollut kantava voima näiden vuosien läpi, Heidi kertoo. Lisäksi Fredrik korostaa suhteessa kommunikaation tärkeyttä. Pari on yhtä mieltä siitä, että rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan välinpitämättömyys. Riitely ei haittaa, mutta silloin täytyy huolestua jos toisen mielipiteistä ei enää välitä. Juhannuksen Söderlundit viettävät todennäköisesti kotona Lappeenrannan Uus-Lavolassa. — Jos täällä Myllysaaressa järjestettäisiin vielä juhlia, varmaan kävisimme niissä. Lue koko uutinen:

