Etelä-Saimaa: Viileä sää karsinut veneilijöiden määrää Saimaalla, meripelastusseuralla kolme pientä tehtävää Kylmä veneilysää on pitänyt monta venettä rannassa tänä juhannuksena. Etelä-Saimaan meripelastusseurasta kerrotaan, että toistaiseksi pieniä tehtäviä on ollut vain kolme. Aluksen päällikkö Matias Pekkanen kertoo, että sää on näkynyt venemäärissä. — Kyllähän siellä veneilijöitä on, mutta kun on ollut pilvistä, vähän satanutkin välillä ja lämpötila on aika alhainen, se näkyy. Ei tämä mikään ruuhkaviikonloppu ole ollut, vaikka sää onkin vähän parempi kuin mitä ennusteltiin. Eilen meripelastusseura hälytettiin apuun eteläisellä Saimaalla kolme kertaa. — Parissa tapauksessa moottorivene oli ollut lähdössä hiekkarannalta saaresta, kun köysi oli mennyt vahingossa potkuriin. Kolmannessa Lappeenrannan VPK:n väkeä oli kyydissämme, mutta meitä ei sitten tarvittukaan Taipalsaaren pienessä palossa, Pekkanen kertoo. Aiempiin juhannuksiin nähden meno on ollut rauhallista. — Rauhallisen puoleistahan tämä on ollut meidän kannalta, eikä mitään vakavaa ole tapahtunut. Suomen Meripelastusseuran juhannuspäivystys Operaatio Meritähti käynnistyi torstaina, ja tuhatkunta vapaaehtoista meripelastajaa on sunnuntai-iltaan asti auttamassa merihätään joutuneita ympäri maata. Lue koko uutinen:

