Uutinen

Etelä-Saimaa: Vene upposi, toinen jäi ajelehtimaan — kahdeksan hengen seurue värjötteli Rantasalmen vesistössä ja haaksirikkoutui saarelle Etelä- ja Pohjois-Savon rajan tuntumassa Rantasalmen vesistössä sattui lauantaiaamuna vesiliikenneonnettomuus. Kahdeksan hengen seurue oli ollut liikkeellä kahdella veneellä, kun toinen oli uponnut. Toinen vene oli ilmeisesti hinannut toista, kun ensimmäinen vene oli uponnut, ja siitä veden varaan joutuneet onnistuivat kipuamaan toiseen veneeseen. Tämä vene oli kuitenkin ajokyvytön, ja se jäi ajelehtimaan. Pelastajien työtä vaikeutti se, ettei seurue osannut kertoa tarkkaa sijaintiaan. Alustavan tiedon mukaan he olivat kaksi kilometriä etelään Varkauden Taipaleen kanavasta, mutta paikka tarkentui lopulta selvittelyjen jälkeen Kapustan saarelle noin kolmenkymmenen kilometrin päähän alustavasta paikasta. Kylmissään ollut seurue onnistui sytyttämään lämmittelyyn nuotion, ja lopulta heidät löysi ensimmäisenä Varkauden paloaseman vene. Kuusi henkilöä kuljetettiin Etelä-Savon pelastuslaitoksen Rantasalmen veneellä mantereelle, ja kaksi jäi vielä saareen odottamaan veneen tankkausta. Veteen joutuneet henkilöt olivat olleet hieman kylmissään, ja ensihoito tarkasti heidät. Heillä ei ollut ollut pelastusliivejä päällä. Pelastustoimintaan osallistui lopulta kaikkiaan kymmenkunta yksikköä niin Pohjois- kuin Etelä-Savonkin pelastuslaitokselta. Lisäksi sukeltajia oli niin Varkauden kuin Savonlinnankin alueelta. Palomestari Markku Mäkelä kertoo, että tarkan sijainnin puuttuminen hankaloitti etsintää. — 112-mobiilisovellus olisi aina hyvä olla, se auttaisi. Lisäksi aina kun vesillä liikutaan, pitäisi olla sormi kartalla, jotta tiedetään, missä mennään. Ei se kuitenkaan helppoa ole, kun Saimaa on suuri ja saaria on paljon. Poliisin mukaan tapauksessa ei epäillä rikosta. — Ei ole syytä epäillä esimerkiksi vesiliikennejuopumusta, vaan tämä oli onnettomuus. Ainekset olivat paljon pahempaan, sillä siinä oltiin isolla selällä ja siellä oli runsaasti väkeä mukana, komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista sanoo. Hälytys onnettomuudesta tuli klo 7.45. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/24/Vene%20upposi%2C%20toinen%20j%C3%A4i%20ajelehtimaan%20%E2%80%94%20kahdeksan%20hengen%20seurue%20v%C3%A4rj%C3%B6tteli%20Rantasalmen%20vesist%C3%B6ss%C3%A4%20ja%20haaksirikkoutui%20saarelle/20171613/4